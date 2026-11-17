Sözcü TV'ye TMSF kayyum atadı, Başkan Sıdalı'nın gözaltına alındığı belirtildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sözcü TV'ye TMSF tarafından kayyum atandığı, Yönetim Kurulu Başkanı Funda Tuncer Sıdalı'nın gözaltına alındığı belirtildi. Sabah saatlerinde mahkeme kararıyla kanal binasında polis arama yaparken çevrede güvenlik önlemleri alındı.
Sözcü TV'ye TMSF tarafından kayyum atandı. Yönetim Kurulu Başkanı Funda Tuncer Sıdalı'nın gözaltına alındığı belirtildi.
Sözcü TV'ye sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Mahkeme kararıyla binada polis ekipleri binada arama yaparken çevrede güvenlik önlemleri alındı. Öte yandan Yönetim Kurulu Başkanı Funda Tuncer Sıdalı gözaltına alınırken, kanala TMSF tarafından kayyum atandığı belirtildi.
Kaynak: İHA
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