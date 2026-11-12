St. Petersburg'un Pushkinsky ilçesinde araçta patlamada 1 asker öldü

St. Petersburg'un Pushkinsky ilçesinde araçta patlamada 1 asker öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
St. Petersburg kentinin Pushkinsky ilçesinde bir araçta patlama meydana geldi ve olayda 1 asker hayatını kaybetti. Rusya Soruşturma Komitesi olayla ilgili soruşturma başlattı; ağustos sonunda aynı ilçede bir araçta meydana gelen patlamada da 1 asker ölmüş, eşi yaralanmıştı.
Rusya'nın St. Petersburg şehrinde bir araçta meydana gelen patlamada 1 asker hayatını kaybetti.
Rusya'nın St. Petersburg kentinin Pushkinsky ilçesindeki bir araçta patlama meydana geldi. Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, 1 askerin hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.
Ağustos ayının sonunda aynı ilçede yine bir araçta meydana gelen patlamada 1 asker hayatını kaybetmiş, eşi ise yaralanmıştı.
Kaynak: İHA
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