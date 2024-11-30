Suavi'nin Bodrum'daki arsasında kesilen her ağaç için ödeyeceği para cezası belli oldu - Son Dakika
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Suavi'nin Bodrum'daki arsasında kesilen her ağaç için ödeyeceği para cezası belli oldu

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Şarkıcı Suavi'nin Bodrum'daki arazisinde yaptırdığı 8 villalık inşaat alanında ağaçların kesildiği inceleme sonucu belgelendi. Bakanlığın tespiti sonrası Suavi'ye kesilen her ağaç için 4 bin 724 TL para cezası uygulandı.

30.11.2024 09:45  Güncelleme: 09:57
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Şarkıcı Mehmet Suavi Saygan'ın Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan arazisindeki ağaçların kesildiği belirlenmişti. Ekipler; söz konusu alanda yapılacak inşa faaliyetleri için Bodrum Belediyesi'nden verilen imar planına göre taşınması gereken 29 ağacın taşınmadığını, korunması gereken 11 ağacın ise korunmadığını ve sadece villaların yapıldığı alanda toplam 40 ağacın kesildiğini tespit etti. Ayrıca park alanı olarak belirlenen bölgede de bir zeytin ağacı hariç tüm ağaçların kesildiği belirlendi.

AĞAÇLARLA İLGİLİ SORUYA CEVAP VEREMEDİ

Suavi yaptığı açıklamada, "Bu evler yüzde 50 kat karşılığı ortak yapılan evlerdir. Müteahhidi vardır. Biz yalnızca arsa sahibiyiz" demekle yetindi. Suavi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğü ekiplerinin inşaat alanında toplam 40 ağacın kesildiğine ilişkin tespitlerine cevap veremedi.

Suavi'nin Bodrum'daki arsasında kesilen her ağaç için ödeyeceği para cezası belli oldu

AĞAÇ BAŞINA 4 BİN 724 TL CEZA

Sabah'ta yer alan habere göre Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, kesildiği tespit edilen her ağaç başına ceza kesti. Yapılan incelemede ormanlarda doğal olarak yetişen türdeki ağaçları izinsiz olarak kaldırdıkları için ağaç başı 4 bin 724 TL idari para cezası uygulandı.

Villa arazisinin yanında bulunan park alanında kesilen ağaçlarla ilgili ise belediyenin sınırlarında olduğu için Bodrum Belediyesi tarafından cezai yaptırım uygulanacağı öğrenildi. Söz konusu villaların imar ve denetim yönünden de incelemenin sürdüğü bildirildi.

Suavi\'nin Bodrum\'daki arsasında kesilen her ağaç için ödeyeceği para cezası belli oldu

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Son Dakika 3.Sayfa Suavi'nin Bodrum'daki arsasında kesilen her ağaç için ödeyeceği para cezası belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • sever Yurt:
    Gezi de 3 ağaç için ortalığı savaş alanına çevirdiler kendi menfaatleri olunca ağaç hikaye bu tayfanın 3 1 Yanıtla
  • Sinan Zeybekler:
    buna ne diyeceksiniz şimdi 40 ağaç öyle böyle değil 0 0 Yanıtla
  • Emin ÖZMEN:
    Mahkeme ye başvursun para cezası iptal olur 0 0 Yanıtla
  • Emin ÖZMEN:
    Orman genel müdürlüğü madem orası ormandı neden villa ruhsatı verilmesine göz yumdunuz ve böyle paragözlere o ruhsatı verirsen adam da ticaret yapacak sonuçta ağacın üstüne mi yapsın villayı 0 0 Yanıtla
  • Ne Pa:
    Elleri kirilsin, insan yasadigi ormani keser mi 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Suavi'nin Bodrum'daki arsasında kesilen her ağaç için ödeyeceği para cezası belli oldu - Son Dakika
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