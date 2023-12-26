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Suç örgütlerinin lüks araçları polis otosu olarak İstanbul meydanlarında sergilendi - Son Dakika
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Suç örgütlerinin lüks araçları polis otosu olarak İstanbul meydanlarında sergilendi

Güvenlik güçlerinin suç örgütlerine yönelik operasyonları sonucunda ele geçirilen lüks araçlar, mahkeme kararıyla emniyetin hizmetine verildi. Araçlar yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi görerek mega kentin çeşitli noktalarında sergilendi. Vatandaşlar araçları merakla inceledi ve karardan memnun olduklarını belirtti.

26.12.2023 - 17:25,  Güncelleme: 17:31
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Güvenlik güçlerinin suç örgütlerine yönelik operasyonları aralıksız devam ederken, yapılan operasyonlarda ele geçirilen lüks araçların da anlamlı bir görev için devirleri gerçekleştirildi. Her birinin piyasa değerinin 10-15 milyon lira arasında olduğu tahmin edilen araçları tek tek inceleyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlarda ele geçirilen 23 lüks aracın mahkeme kararınca emniyetin hizmetine verildiğini açıklanmıştı. Araçlar yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi gördü. Mega kentin bir çok noktasında sergilenen araçlar havadan da görüntülendi. Vatandaşlar Taksim'de sergilenen Bentley ve Volvo xc90 marka araçları ve Sultanahmet'te sergilenen Mercedes CLA 200 marka aracı merakla incelendi.

"SAYILARININ DAHA DA ARTMASINI BEKLİYORUZ"

Araçlar ilgili konuşan Ahmet Altun, "Biz Edirne'den geldik ve araçları çok beğendik. Vatana, millete hayırlı olsun. Devletimiz çok büyük, varolsun. İnşallah sayılarının daha da artmasını bekliyoruz. Operasyonlar gayet iyi ve devamlı olsun. Gerçekten çok üzgünüz. 12 tane şehitlerimiz var. Askerlerimizin kanı yerde kalmayacak. Öcünü alacağız. Tüm halk bu arabaları görsün. Devletimiz görevinin başında.

VATANDAŞLAR KARARDAN MEMNUN

Yusuf Yazıcı ise, "Vergi kaçırılmışsa devlet iyi yapmıştır. Herkes vergi kaçırırsa devlet görevlilere nereden maaş verecek. Sergilenmesi iyi olmuş. Başkası vergi kaçıramasın. Devletimiz haklıysa hak veriyorum" diye konuştu.

Davut Akkavak isimli vatandaş, "Çok isabetli bir karar. Vatana millete hayırlı olsun. İnşallah güzel yerlerde kullanırlar. Hayırlı olsun. Bunlar daha çok emniyete yakışan araçlar" dedi.

Suç örgütlerinin lüks araçları polis otosu olarak İstanbul meydanlarında sergilendi
Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • EKREM Korkmaz: Ne kadar saçma bir şey! Halbuki bunları satmak ve kazanılan parayı hazineye vermek çok daha mantıklı bence. Yanıtla 21 4

İstanbul, Bentley, Taksim, Hukuk, Turizm, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

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