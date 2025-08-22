Suç Örgütü Lideri Uğur Demiröz Tutuklandı

Samsun'da karıştığı suç örgütü ve cinayet olaylarından kırmızı bülten ile aranan "Demirözler Suç Örgütü" lideri Uğur Demiröz, Rusya'da yakalandıktan sonra getirildiği Samsun'da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde, 2020 yılında Atakum ilçesinde bir bar önünde Yalçın Cerrah'ın, 2024 yılında ise Canik ilçesindeki sanayi sitesinde Asım Cerrah'ın öldürülmesi olaylarının planlayıcısı ve azmettiricisi olan Demirözler Organize Suç Örgütü elebaşısı Uğur Demiröz (37), İnterpol Daire Başkanlığı desteğiyle Rusya'da (Abhazya) yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Özel uçakla Trabzon'a getirilen Uğur Demiröz, burada Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Samsun KOM Şube Müdürlüğü'nün çalışmaları sonucunda, her iki cinayetin de örgüt faaliyeti kapsamında işlendiği belirlendi. Cinayetlerin azmettiricisi ve Demirözler Organize Suç Örgütü'nün lideri olduğu tespit edilen Uğur Demiröz'ün ayrıca uyuşturucu madde ticareti, kasten yaralama, kasten öldürme, silahla tehdit ve hükümlünün kaçması suçlarından toplam 8 ayrı dosya kapsamında arandığı, bu suçlardan 19 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasına hükümlü olduğu ortaya çıktı.

Samsun KOM Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan Uğur Demiröz, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Hakkında 2 ayrı cinayet suçundan davanın görüldüğü Samsun 1.Ağır Ceza Mahkemesine ifade veren Uğur Demiröz, "cinayet ve örgüt liderliği" suçlarından 2 iki davadan mahkemece ayrı ayrı tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi gönderildi. - SAMSUN