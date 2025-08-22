Suç Örgütü Lideri Uğur Demiröz Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Suç Örgütü Lideri Uğur Demiröz Tutuklandı

Suç Örgütü Lideri Uğur Demiröz Tutuklandı
22.08.2025 12:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırmızı bültenle aranan Uğur Demiröz, Rusya'dan getirilerek Samsun'da tutuklandı.

Samsun'da karıştığı suç örgütü ve cinayet olaylarından kırmızı bülten ile aranan "Demirözler Suç Örgütü" lideri Uğur Demiröz, Rusya'da yakalandıktan sonra getirildiği Samsun'da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde, 2020 yılında Atakum ilçesinde bir bar önünde Yalçın Cerrah'ın, 2024 yılında ise Canik ilçesindeki sanayi sitesinde Asım Cerrah'ın öldürülmesi olaylarının planlayıcısı ve azmettiricisi olan Demirözler Organize Suç Örgütü elebaşısı Uğur Demiröz (37), İnterpol Daire Başkanlığı desteğiyle Rusya'da (Abhazya) yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Özel uçakla Trabzon'a getirilen Uğur Demiröz, burada Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Samsun KOM Şube Müdürlüğü'nün çalışmaları sonucunda, her iki cinayetin de örgüt faaliyeti kapsamında işlendiği belirlendi. Cinayetlerin azmettiricisi ve Demirözler Organize Suç Örgütü'nün lideri olduğu tespit edilen Uğur Demiröz'ün ayrıca uyuşturucu madde ticareti, kasten yaralama, kasten öldürme, silahla tehdit ve hükümlünün kaçması suçlarından toplam 8 ayrı dosya kapsamında arandığı, bu suçlardan 19 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasına hükümlü olduğu ortaya çıktı.

Samsun KOM Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan Uğur Demiröz, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Hakkında 2 ayrı cinayet suçundan davanın görüldüğü Samsun 1.Ağır Ceza Mahkemesine ifade veren Uğur Demiröz, "cinayet ve örgüt liderliği" suçlarından 2 iki davadan mahkemece ayrı ayrı tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Politika, Güvenlik, Mahkeme, 3-sayfa, Türkiye, Cinayet, samsun, Rusya, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Suç Örgütü Lideri Uğur Demiröz Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yolcu uçağının kanadındaki flap havada kısmen koptu Yolcu uçağının kanadındaki flap havada kısmen koptu
12 yaşındaki Zeynep’e ne oldu Acılı baba konuştu 12 yaşındaki Zeynep'e ne oldu? Acılı baba konuştu
Kaldırımda yürüyen tanımadıkları adama yumrukla saldırdılar Kaldırımda yürüyen tanımadıkları adama yumrukla saldırdılar
Savaş kıyafetini giydi, Malazgirt Kalesi’ni yeniden fethetti Savaş kıyafetini giydi, Malazgirt Kalesi'ni yeniden fethetti
Norveç’ten İsrail maçı öncesi alkışları toplayan anlamlı hareket Norveç'ten İsrail maçı öncesi alkışları toplayan anlamlı hareket
Bir Samsunspor taraftarı, Yunanistan’ın ortasında Atatürk logolu bayrağı dalgalandırdı Bir Samsunspor taraftarı, Yunanistan'ın ortasında Atatürk logolu bayrağı dalgalandırdı
Polis memuru, kick boks müsabakasında Pakistanlı rakibini ikinci rauntta nakavt ederek şampiyon oldu Polis memuru, kick boks müsabakasında Pakistanlı rakibini ikinci rauntta nakavt ederek şampiyon oldu
Palyaço kıyafeti giyip bıçakla çocukları kovaladı Palyaço kıyafeti giyip bıçakla çocukları kovaladı
16 yaşındaki kız çocuğu, akranını tekme ve yumruklarla dövüp yerlerde sürükledi 16 yaşındaki kız çocuğu, akranını tekme ve yumruklarla dövüp yerlerde sürükledi
Tartıştığı kocasını bıçakla yaraladı o anlar kamerada Tartıştığı kocasını bıçakla yaraladı; o anlar kamerada
İki ay önce ilik nakli olan 3 yaşındaki Selim hayatını kaybetti İki ay önce ilik nakli olan 3 yaşındaki Selim hayatını kaybetti

12:19
Birleşmiş Milletler, Gazze’de kıtlık ilan etti
Birleşmiş Milletler, Gazze'de kıtlık ilan etti
13:23
Suriye yeni banknotlar basıyor Esad’la birlikte 2 sıfır da gidecek
Suriye yeni banknotlar basıyor! Esad'la birlikte 2 sıfır da gidecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2025 14:06:53. #7.11#
SON DAKİKA: Suç Örgütü Lideri Uğur Demiröz Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.