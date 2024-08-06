Arazi sulama tartışması silahlı kavgaya dönüştü! 3 akrabasını silahla vurarak öldürdü

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Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde bir tarım arazisinin sulanmasıyla ilgili çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti. Olayda E.Ç. adlı şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Sulakyurt ilçesi Deredüzü köyündeki bir tarım arazisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ç. ile Satılmış Cesur (69), İbrahim Cesur ve Satılmış Cesur arasında tarım arazisinin sulanması konusunda tartışma çıktı.

3 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Tartışma sırasında E.Ç., yanında taşıdığı tabanca ile Satılmış Cesur, İbrahim Cesur ve Satılmış Cesur'a ateş etti. Kurşunların hedefi olan 3 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Olay yerine intikal eden jandarma ekipleri, saldırının gerçekleştiği tarım arazisinde geniş güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

E.Ç., olayın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Öte yandan, E.Ç. ile öldürdüğü şahısların arasında akrabalık bağı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.