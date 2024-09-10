Sultanbeyli'de Ekmeğe 1 TL İndirim Kavgası Kanla Bitti - Son Dakika
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Sultanbeyli'de Ekmeğe 1 TL İndirim Kavgası Kanla Bitti

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Sultanbeyli'de iki market sahibi arasında çıkan kavgada, bir market sahibi diğerini ve kızını silahla vurarak öldürdü. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

10.09.2024 14:51
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Sultanbeyli'de 1 TL için çıkan kavgada baba ve kızı öldürüldü, o anlar kamerada

Sultanbeyli'de indirim kavgasında kan aktı

İSTANBUL - Sultanbeyli'de iki market sahibi arasında ekmeğe yapılan 1 liralık indirim yüzünden kavga çıktı. Kavga sırasında Engin Boy isimli şahıs diğer market sahibi Aytaç Ağbaba ve Star Ağbaba'yı silahla vurarak öldürdü.

Olay, İstanbul'un Sultanbeyli İlçesi, Hasanpaşa Mahallesi, Hisar Sokak üzerinde geçtiğimiz gece saat 23.45 sıralarında bir markette yaşandı. İddiaya göre, mahallede bulunan iki market arasında ekmeği 1 TL indirimli sattığı gerekçesiyle tartışma çıktı. İkili arasında çıkan tartışma bir anda şiddetlenerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Engin Boy isimli şahıs belindeki silahı çıkararak. Aytaç Ağbabave Berivan Ağbaba'yı silahla vurdu. Kurşunların hedefi olan Aytaç Ağbaba ve kızı Berivan Ağbaba kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde kanlar içinde yatan baba ve kızı hastaneye kaldırılırken, şüpheli Engin Boy isimli şahıs ise gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan Aytaç Ağbaba ve Berivan Ağbaba tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aytaç ve Berivan Ağbaba'nın naaşı otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı.

"Bir şarjör boşaltmış"

Aile yakını Osman Çimen, "Ürünleri daha uyguna satıyor diye arka sokaktaki komşusu gelmiş. 'Neden ucuza mal veriyorsun? Benim müşterilerimi çekiyorsun' diye bir tartışma olmuş. İnsanlar kavgayı ayırmış ama daha sonra cinayeti işleyen vatandaş silahını alıp geliyor vuruyor. İkisini de kaybettik" dedi. Nurettin Turan isimli bir vatandaş ise, "Aytaç Ağbaba kendi köylüm, burada da yakın oturuyoruz. Engin Boy ile de aynı yerde oturuyoruz. Ben yatıyordum, saat 12'ye geliyordu. Kurşun sesleri geldi. Bir şarjör boşaltmış. Biz gittik, sokak üzerinde polis doluydu. Ambulans gelip götürmüş" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sultanbeyli'de Ekmeğe 1 TL İndirim Kavgası Kanla Bitti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sultanbeyli'de Ekmeğe 1 TL İndirim Kavgası Kanla Bitti - Son Dakika
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