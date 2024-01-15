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Kendisini reddeden genç kızı vurup intihar etti! Düğün salonundaki vahşetten yeni görüntüler - Son Dakika
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Kendisini reddeden genç kızı vurup intihar etti! Düğün salonundaki vahşetten yeni görüntüler

İstanbul'da dün akşam bir düğün salonunda Ahmet Taşan, kendisini reddeden Kader Tonrok'u silahla vurduktan sonra intihar etti. Genç kadın hastaneye kaldırılırken düğün salonunda yaşananlar kameralara yansıdı.

15.01.2024 - 11:07,  Güncelleme: 11:27
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İstanbul Sultanbeyli'de sevdiği kız ve ailesi tarafından reddedilen şahıs, bir düğün salonunda tabancayla önce genç kızı vurdu, ardından da kendi kafasına ateş etti. Genç kız ağır yaralanırken silahlı saldırgan ise hayatını kaybetti. Olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde yaralı şahsın yerde kanlar içerisinde yerde yattığı görülüyor.

GENÇ KIZI VURUP İNTİHAR ETTİ

Sultanbeyli ilçesindeki bir düğün salonunda dün akşam saat 22.00 sıralarında Ahmet Taşan, daha önce istemeye gittiği ve reddedildiği Kader Tonrok ve ailesiyle bir düğün salonunda karşılaştı. Taşan, belinden çıkardığı silahla Kader Tonrok'a ateş etti. Kader Tonrok vurularak kanlar içinde yere yığıldı. Ardından da Ahmet Taşan silahı kendi kafasına doğrultarak ateş etti. Düğün salonundaki ağır yaralı Kader Tonrok salondaki vatandaşlar tarafında otomobil ile özel bir hastaneye götürüldü.

Durumun polis ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kendini kafasından vuran Ahmet Taşan'ı da bir hastaneye kaldırdı. Ahmet Taşan'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirlendi.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Olaya ait düğün salonunda çekilen yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde kendini kafasından vuran şahsın yerde kanlar içerisinde yattığı ve vatandaşların yaralıya müdahale ettiği görülüyor.

Kendisini reddeden genç kızı vurup intihar etti! Düğün salonundaki vahşetten yeni görüntüler
Kaynak: İHA
YORUMLAR (5)
  • Serkan Basar: gelde şimdi bu adamı yıllarca içeride besle her zaman diyorum vicdanları rahatlatan tek ceza idamdır Yanıtla 28 15
  • Necati Kaya: Bir pislik silinmiş. Ama olan kıza olmuş. Bunlar karakteri gelişmemiş bozuk yaratıklar. Yanıtla 38 2
  • Bekir Erdem: Adam ölmüş nasıl haber okuyorsun sen :) 21 6
  • Eren Türkmen: Ölüsü linç edilmeliydi adamın ne hastanesi Yanıtla 5 5
  • Serkan Basar: yok ben genelleme yaptım :) Yanıtla 2 2

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