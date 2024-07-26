Sultanbeyli'de maganda terörü kamerada: Baba ile engeli oğluna bijon anahtarı ile saldırdı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sultanbeyli'de maganda terörü kamerada: Baba ile engeli oğluna bijon anahtarı ile saldırdı

Sultanbeyli'de yüzde 98 engelli oğlu ile evine giden vatandaşın otomobilinin önüne ters yönden gelen bir kamyonet çıktı. Kamyonet sürücüsüne tek yönlü yolda ters gittiğini söyleyen vatandaşa kamyonetteki sürücü ve yanındaki şahıs hakaret etti. Otomobil sürücüsü ile yanındaki engelli oğlu, otomobili geri çekmesine rağmen kamyonetteki şahsın bijon anahtarlı saldırısına uğradı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

26.07.2024 11:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultanbeyli'de maganda terörü kamerada: Baba ile engeli oğluna bijon anahtarı ile saldırdı

İSTANBUL - Sultanbeyli'de yüzde 98 engelli oğlu ile evine giden vatandaşın otomobilinin önüne ters yönden gelen bir kamyonet çıktı. Kamyonet sürücüsüne tek yönlü yolda ters gittiğini söyleyen vatandaşa kamyonetteki sürücü ve yanındaki şahıs hakaret etti. Otomobil sürücüsü ile yanındaki engelli oğlu, otomobili geri çekmesine rağmen kamyonetteki şahsın bijon anahtarlı saldırısına uğradı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Sultanbeyli'de Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde dün saat 11.30 sıralarında yaşandı. Yüzde 98 engelli oğlu Yasir Baki'nin hastanede yapılan kontrollerinin ardından oğlu ile beraber otomobil ile eve dönen Mehmet Baki, tek yönlü yoldan ilerlerken önüne bir kamyonet çıktı. Kamyonet sürücüsüne tek yönlü yolda olduğunu söyleyen Mehmet Baki'ye kamyonet sürücüsü 'çıksana lan geriye bu yol benim uğraştırma beni ben istediğim yoldan giderim sana mı soracağım?' dedi. Kavga etmek istemeyen Baki aracını geri çekip kamyonete yol vermesine rağmen kamyonette sürücünün yanında bulunan Ö.D. eline bijon anahtarı ve taş alarak baba ile engelli oğlunun olduğu araca saldırdı. Aracın sileceğine ve kaportasına zarar veren Ö.D. aracın kapısını açarak engelli Yasir Baki'yi de bijon anahtarı ile darp etti. Mehmet Baki'nin 'oğlum engelli' demesine rağmen durmayan şahıs Mehmet Baki'ye de saldırdı. Daha sonra şahısların olay yerinden kaçmasıyla saldırı sonlandı. Yaralanan Mehmet Baki ile oğlu Yasir Baki olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mehmet Baki ile oğlu Yasir Baki, kendilerine saldırarak yaralayan Ö.D.'den şikayetçi oldu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, saldırgan Ö.D.'yi kısa sürede yakaladı.

Baba Mehmet Baki, "Engelli oğlumun rutin kontrolü için hastaneye gitmiştik. Oğlum yüzde 98 engelli. Hastane işlemlerini bitirip eve dönmek üzere yola çıktık. Tek yön olan yolda karşımıza bir araç çıktı ve bizi sıkıştırdı. Kendilerine buranın tek yönü olduğunu yanlış gittiklerini söylediğim halde bana hakaret ettiler. Buna rağmen ona yol verdim. Sürücünün yanındaki şahıs çok kızgındı. Aracından inip bize demirle saldırdı. Oğlumun kapısını açarak onu darp ettiler. Benim tarafımdaki kapı beni sıkıştırdıkları için açılmıyordu. Engelli oğlumu korumak için aracın diğer tarafından inmek zorunda kaldım. İndiğimde bana da saldırdılar. Arabama da zarar verdiler. Bijon anahtarı ile kafama vurdular, başım yarıldı. Bu insanların trafikte yer almaması lazım" dedi.

Şahsın baba ile engelli oğluna saldırdığı ve hakaretler ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Baba, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sultanbeyli'de maganda terörü kamerada: Baba ile engeli oğluna bijon anahtarı ile saldırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:03 Fransa’da Olimpiyat Oyunları’nın açılışına saatler kala hızlı trenlere sabotaj Fransa'da Olimpiyat Oyunları'nın açılışına saatler kala hızlı trenlere sabotaj
10:38 Proje hayata geçirildi Manisa’da ekmek 5 lira, su ise 1 lira oluyor Proje hayata geçirildi! Manisa'da ekmek 5 lira, su ise 1 lira oluyor
09:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Kamuda tek maaş dönemi başlıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kamuda tek maaş dönemi başlıyor
09:22 Otomobil almayı düşünenler dikkat Şarj edilebilen hibrit araçlara ÖTV indirimi geldi Otomobil almayı düşünenler dikkat! Şarj edilebilen hibrit araçlara ÖTV indirimi geldi
08:25 Kuledeki “şantaj“ Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdırdı: Bu işi ivedilikle çözün, sorumluları hesaba çekin Kuledeki "şantaj" Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Bu işi ivedilikle çözün, sorumluları hesaba çekin
11:03 Mourinho’nun gözüne giremedi Fenerbahçe, yeni transfer Levent Mercan’ı gönderiyor Mourinho'nun gözüne giremedi! Fenerbahçe, yeni transfer Levent Mercan'ı gönderiyor
10:48 Kızılcık Şerbeti’nden ayrılan Selin Türkmen’in yeni dizisi belli oldu Burak Dakak ile başrolü paylaşacak Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Selin Türkmen'in yeni dizisi belli oldu! Burak Dakak ile başrolü paylaşacak
10:42 İsrail hapishanesinden aylar sonra kurtulan genci annesi tanıyamadı İsrail hapishanesinden aylar sonra kurtulan genci annesi tanıyamadı
10:32 Cinsel performans halkası kangrene neden oldu, yaşlı adamın penisinin bir kısmı kesildi Cinsel performans halkası kangrene neden oldu, yaşlı adamın penisinin bir kısmı kesildi
10:27 2024 Paris Olimpiyatları başlıyor Açılışta bir ilk gerçekleşecek 2024 Paris Olimpiyatları başlıyor! Açılışta bir ilk gerçekleşecek
10:09 Düzce Belediye Başkanı Özlü’den başıboş köpek düzenlemesine tepki: Bu yasa uygulanabilir değil Düzce Belediye Başkanı Özlü'den başıboş köpek düzenlemesine tepki: Bu yasa uygulanabilir değil
09:41 Sanatçı Bette Midler, eşiyle 40 yıldır ayrı yataklarda uyuduklarını açıkladı Sanatçı Bette Midler, eşiyle 40 yıldır ayrı yataklarda uyuduklarını açıkladı
09:15 Ünlü oyuncu İlker Aksum baba oluyor Ünlü oyuncu İlker Aksum baba oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2024 11:29:27. #1.13#
SON DAKİKA: Sultanbeyli'de maganda terörü kamerada: Baba ile engeli oğluna bijon anahtarı ile saldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement