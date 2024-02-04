Sultanbeyli TEM Otoyolu\'nda köpeğin neden olduğu zincirleme kaza: 12 yaralı

Sultanbeyli TEM Otoyolu'nda karşıya geçmeye çalışan köpek, zincirleme kazaya neden oldu: 12 yaralı
İSTANBUL - Sultanbeyli TEM Otoyolu'nda karşıya geçmeye çalışan köpek, zincirleme kazaya neden oldu. Meydana gelen kaza 12 kişi yaralandı.
Olay, saat 22.30 sıralarında İstanbul Sultanbeyli TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak köpeği TEM Otoyolu'ndan karşıya geçmeye çalıştığı sırada hızla gelen ismi öğrenilemeyen 07 ALL 572 plakalı araç, köpeğe çarptı. Arkasından aynı istikamette gelen araçlar otomobile çarparak zincirleme kazaya neden oldu. 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 12 kişi yaralandı. Çarpmanın etkisiyle köpek olay yerinde telef oldu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine polis ekiplerine sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesinin ardından çevrede bulunan hastanelere sevk etti. Polis olay yerinde güvenlik önlemi aldı.
Kaza sonrası olay ile ilgili inceleme başlatıldı.
İran destekli Husilerin ticaret gemilerine saldırdığı Kızıldeniz'de gerilim düşmüyor. ABD ve İngiltere, Yemen'de Husi hedeflerine yönelik gece yarısı yeni bir hava operasyonu gerçekleştirildi. Husilere ait yaklaşık 30 hedef vuruldu.
Portekiz Ligi'nde oynanacak olan Famalicao-Sporting Lizbon maçı, taraftarlar ile polis arasında çıkan kavga sebebiyle ertelendi. Stadyum çevresinde çıkan taşlı ve şişeli kavgada çok sayıda kişi yaralandı.
İsrail'in başkenti Tel Aviv'de yaklaşık bin kişi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun istifa etmesi ve erken seçim talebiyle gösteri düzenledi. Göstericiler, hükümeti protesto ederken, polis müdahalesiyle arbede yaşandı.
Ukrayna, Rusya tarafından ilhak edilen Luhansk bölgesinde bir fırına saldırı düzenledi. Saldırıda fırın çökerken, 15 kişi hayatını kaybetti, birçok sivil yaralandı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada Ali Koç'un "Sezon sonu başkanlığı bırakacağım" sözlerine karşılık "Başkanımızın böyle bir açıklaması olmuş. Ancak sezon sonu bazı şeylerin değişebileceğini düşünüyorum" yorumunu yaptı.
Şili'nin Vina del Mar kentinde devam eden orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi. Şili İçişleri Bakanı Carolina Toha, yangından etkilenen bölgelere ulaşılmasıyla can kaybının artabileceğini belirtti.
Erzincan'da yamaç paraşütü yapan Hasan Kaval, özel hazırladığı düzenekle paraşüte bağladığı masada gökyüzünde kahvaltı yaparken ikinci gösterisinde yere çakıldı. Kaval, bir yara almadan kazayı atlattı.
Antalyaspor'un antrenörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı açıklamada Cengiz Ünder'in golünden övgüyle bahsetti. Yalçın, "Çok dengeli bir oyun oldu ama Cengiz'in bireysel yetenekle attığı çok güzel bir gol var. O tür gollere yapacak bir şey olmuyor doğal olarak. Bayağı zorladık. 70-75'ten sonra risk aldık, pozisyon da bulduk ama olmadı. Bizim için tatmin edici bir mücadeleydi. Fenerbahçe'yi de tebrik ediyorum" dedi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Sultanbeyli TEM Otoyolu'nda köpeğin neden olduğu zincirleme kaza: 12 yaralı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?