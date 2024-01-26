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Sultangazi'de 83 Yaşındaki Vatandaşa Tekme Atıp Gasp Eden Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Sultangazi'de 83 Yaşındaki Vatandaşa Tekme Atıp Gasp Eden Şüpheli Yakalandı

Sultangazi'de 83 yaşındaki bir vatandaş, evine kadar takip edildikten sonra binanın merdiveninde tekme atılarak gasp edildi. Güvenlik kameralarına yansıyan olayın ardından kimliği tespit edilen şüpheli Nevşehir'de yakalandı ve tutuklandı.

Sultangazi\'de 83 Yaşındaki Vatandaşa Tekme Atıp Gasp Eden Şüpheli Yakalandı
26.01.2024 - 15:03,
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Sultangazi'de 83 yaşındaki vatandaşı evine kadar takip ettikten sonra binanın merdiveninde tekme atıp, 14 bin dolarını gasp eden şüpheli güvenlik kameralarına yansıdı. Kimliği tespit edilen şüpheli Nevşehir'de yakalanırken, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 16 Ocak saat 13.30 sıralarında Sultangazi'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 83 yaşındaki H.A. evinin bulunduğu binanın ikinci katındayken yüzünü göremediği bir kişinin merdivende kendisine tekme atıp, 14 bin dolarını gasp ettiğini söyleyerek şikayetçi oldu. İhbar üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Ekipler tarafından detaylı güvenlik kameraları incelendi. Görüntülerde H. A.'nın dolar aldığı sırada onu dikkatlice izleyen şüphelinin daha sonra evine kadar takip ettiği ve olayı gerçekleştirdiği belirlendi.

Önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı

Kuyumcudan itibaren yaşlı adamı takip ettiği belirlenen şüphelinin güvenlik kameralarından kimliği tespit edildi. Şüphelinin Nevşehir'e kaçtığını belirleyen ve yakalamak için İstanbul'dan hareket eden gasp büro amirliğine bağlı ekipler saklandığı adresi tespit ettiği şüpheli Cuma M. (21)'yi gözaltına aldı. Şüphelinin yakalandığı esnada üzerinde bulunan H. A.'dan gasp ettiği paranın 12 bin 900 doları da ele geçirildi. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheli emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından 18 Ocak tarihinde sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Sultangazi'de 83 Yaşındaki Vatandaşa Tekme Atıp Gasp Eden Şüpheli Yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sultangazi'de 83 Yaşındaki Vatandaşa Tekme Atıp Gasp Eden Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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