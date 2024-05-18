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Sultangazi'de aralarında husumet bulunan grup trafikte silahlı kavgaya tutuştu

Güpe gündüz yaşanan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

İSTANBUL - Sultangazi'de daha önceden aralarında husumet oldukları öğrenilen 2 grup trafikte birbirleriyle karşılaştı. Sözlü tartışma sonrası birbirleriyle silahlı kavgaya tutuşan gruptan 3 kişi yaralandı. Kavga esnasında bir kişinin silahla vurulduğu o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, saat 14.00 sıralarında Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre daha önce aralarında husumet oldukları öğrenilen 2 grup Mahmutbey yolu üzerinde karşılaştı. Sözlü tartışma yaşayan grup arasında daha sonra silahlı kavga çıktı. Silahların kullanıldığı kavgada İ.S., M.S., M.K., yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralanan 3 kişi ambulans ile çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri trafiği durdurarak bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Olaya karışan 2 kişi A.A., ve O.T., kişi ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Silahlı vurulduğu anlar kamerada

Öğlen saatlerinde meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan 2 grup trafikte birbirleriyle karşılaştı. Kısa sürede sözlü tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde tartışan 2 kişiden birinin silahla vurulduğu ve sonrasında yere düştüğü görülüyor.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından yol yeniden araç trafiğine açıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.