Sultangazi\'de Park Kazası Anı

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Sultangazi'de fren yerine gaza basan sürücünün kaza yaptığı anlar kamerada

İSTANBUL - Sultangazi'de aracını park etmek isterken fren yerine gaza basan sürücünün kaza yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Sultançiftliği Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde meydana gelmişti. 34 BCL 204 plakalı otomobilin kadın sürücüsü cadde üzerinde park etmek istediği esnada fren yerine yanlışlıkla gaza basmış ve araç hafif ticari araca çarptıktan sonra marketin önüne savrulmuştu. Maddi hasarla atlatılan kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada, çarpma sonrası savrulan otomobil marketin önüne kadar gelerek, malzemelere çarptığı görülüyor.