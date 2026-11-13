Sultangazi'de rüzgar binanın çatısını bozdu, kopan parçalar 2 araca zarar verdi - Son Dakika
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Sultangazi'de rüzgar binanın çatısını bozdu, kopan parçalar 2 araca zarar verdi

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Sultangazi\'de rüzgar binanın çatısını bozdu, kopan parçalar 2 araca zarar verdi
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Sultangazi Esentepe Mahallesi 2390 Sokak'ta etkili olan şiddetli rüzgar, 5 katlı apartmanın çatısına zarar verdi. Çatıdan kopan parçalar park halindeki 2 otomobilin üzerine düşerken araçlarda hasar oluştu, can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Sultangazi'de 5 katlı bir apartmanın çatısından kopan parçalar, park halindeki 2 otomobilin üzerine düştü. Araçlarda hasar meydana gelirken, otomobil sahipleri mağdur olduklarını belirtti.

Olay, Sultangazi ilçesi Esentepe Mahallesi 2390 Sokak'ta meydana geldi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle 5 katlı apartmanın çatısı zarar gördü. Çatıdan kopan parçalar, binanın önünde park halindeki 2 otomobilin üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçların üzerine düşen çatı parçalarını güvenli bir alana kaldırdı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, otomobillerde hasar oluştu.

"MAĞDUR DURUMDAYIZ, NE YAPACAĞIMIZI BİLMİYORUZ"

Otomobili zarar gören Recep Eroğlu, "Sigortayı arıyorum, karşılamıyor. Kaskomuz olmadığı için bu şekilde de karşılayamıyoruz. Mağdur durumdayız. Sabah çıkan rüzgardan kaynaklandı. İtfaiye tutanağını tuttu. Ne yapmamız gerektiğini bilmiyorum. Arabamızda bayağı zarar var. Evde olduğum sırada telefon geldi. Aracın başına geldiğimizde ön tarafında hasar olduğunu gördük" dedi.

"ARACIMIN ÜZERİNE ÇATI UÇTU, ENKAZ HALİNDE BULDUM"

Bir diğer araç sahibi ise, "2390 Sokak'ta oturuyorum. Aracımın üzerine çatı uçtu. Ben işte olduğum sırada haber geldi. Geldiğimde arabamı enkaz halinde gördüm. Sigorta şirketi hasarı karşılamayacağını söyledi. Normalde böyle bir durumda afet olayı olduğu için karşılaması lazım. Şu anda mağduruz. Can kaybı olmamasına sevindik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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