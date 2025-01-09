Sultangazi'de Silahlı Saldırı: Bir Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sultangazi'de Silahlı Saldırı: Bir Ölü

Sultangazi\'de Silahlı Saldırı: Bir Ölü

Sultangazi'de yürüyen bir kişi silahlı saldırıya uğradı, hayatını kaybetti. Saldırgan kaçtı.

09.01.2025 10:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultangazi'de kaldırımda yürüyen bir kişi, kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Başından vurulan adam hayatını kaybederken, saldırganlar ise kaçarak kayıplara karıştı. Acı haberi duyarak olay yerine koşan yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.

Olay saat 08.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde yaşandı. İddiaya göre kaldırımda yürüyen İ.B. isimli kişi, arkasından yaklaşan şahsın silahlı saldırısına uğradı. Talihsiz adam kanlar içinde yere yığılırken, 5 el ateş ettiği öğrenilen saldırgan daha sonra kendisini bekleyen otomobile binip olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgeyi güvenlik şeridi ile kapatarak önlem alırken, sağlık ekipleri ise yaptıkları incelemede İ.B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan ailesi olay yerine koştu. Bazı yakınları sinir krizi geçirdi. Çevrede yapılan inceleme sonucu bir işyerinin camına da kurşun isabet ettiği öğrenildi. Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sultangazi, Politika, Güvenlik, Saldırı, Cinayet, 3-sayfa, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sultangazi'de Silahlı Saldırı: Bir Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:31 ABD’de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi ABD'de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi
23:38 Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı
22:27 Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor
22:01 Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal
21:44 Yerine kayyum atanan Ahmet Türk’ün görevine iade edilmesi gündemde Yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün görevine iade edilmesi gündemde
09:17 Memurların yemek bedelleri beli oldu Memurların yemek bedelleri beli oldu
09:08 Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak
08:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
08:54 Bunu da gördük Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu Bunu da gördük! Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu
08:47 TSK teyakkuzda: Suriye’ye harekat artık an meselesi TSK teyakkuzda: Suriye'ye harekat artık an meselesi
08:46 Meksika lideri Sheinbaum, Trump’la dalga geçti Meksika lideri Sheinbaum, Trump'la dalga geçti
08:42 Ne diyeceğini bilemedi Ali Koç’u terleten soru Ne diyeceğini bilemedi! Ali Koç'u terleten soru
08:04 Gelecek, Saadet ve DEVA partileri “Yeni Yol“ ismi altında birleşiyor Gelecek, Saadet ve DEVA partileri "Yeni Yol" ismi altında birleşiyor
07:53 Japonya’da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı Japonya'da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2025 06:37:38. #1.12#
SON DAKİKA: Sultangazi'de Silahlı Saldırı: Bir Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.