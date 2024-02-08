Sultangazi\'de silahlı saldırı ve uyuşturucu operasyonu

Sultangazi'de bir şahsa silahla saldırı: O anlar kamerada
Silahlı saldırgan operasyonla yakalanırken evinde ise çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi
Sultangazi'de gerçekleştirilen 3 uyuşturucu operasyonunda ise toplam 6 kişi gözaltına alındı
Operasyonlarda toplam 52 bin 43 uyuşturucu hap, 1.200 kilogram metanfetamin, 29 gram marihuana, 4.10 gram eroin, 65 bin 135 lira, 3 bin 952 dolar, 2 bin 900 euro para, tabanca ve tüfeklere ait çok sayıda mermi ele geçirildi
İSTANBUL - Sultangazi'de alacak verecek meselesi nedeniyle düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından şüphelinin evine yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, saldırganla birlikte bir kişi daha gözaltına alındı. Aynı tarihte Sultangazi'de iki ayrı adrese daha uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. 3 operasyonda toplam 6 şüpheli yakalanırken bunlardan 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 Şubat tarihinde saat 04.20 sıralarında Cebeci Mahallesi'nde bir şahsın silahla yaralandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı hastaneye gönderilirken, şahsın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri ise şahsı yaralayan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, aralarında alacak verecek meselesi olduğu belirlenen H.A. isimli şüphelinin bir araçla geldiğini ve silahla O.J'yi yaralayarak uzaklaştığını tespit etti. Silahlı saldırgan H.A.'nın Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan evini belirleyen ekipler, 6 Şubat'ta adrese operasyon düzenledi. Operasyonda H.A. ve A.M.A. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılana aramalarda, 9 bin 574 uyuşturucu hap, 1,200 kilogram metanfetamin, 29 gram marihuana, 4,10 gram eroin, 8 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, 17 bin 400 lira ve 645 dolar ele geçirildi.
İki ayrı adrese daha operasyon gerçekleştirildi
Öte yandan 5 Şubat tarihinde İsmetpaşa Mahallesi'nde taşımacılık faaliyetleri yürüten bir işyeri ve bir evde narkotik madde bulunduğu ihbarı alan polis ekipleri, operasyon düzenledi. Operasyonda H.A.C.ve B.C.işyerinde bulunurken, Y.E.A.ve S.G.isimli şüpheliler ise işyerine geldikleri esnada yakalandı. İşyeri ve evde yapılan aramalarda, 42 bin 469 uyuşturucu hap, 91,6 gram kokain, 1,85 gram bonzai, 4 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 pompalı tüfek, uyuşturucu madde ticaretinden ele edildiği değerlendirilen 47 bin 735 lira, 3 bin 307 dolar, 2 bin 900 euro para, tabanca ve tüfeklere ait çok sayıda mermi ve kartuşlar ele geçirildi.
3 operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyette götürüldü. Şüphelilerden H.A. ve A.M.A.'nın çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi. H.A.'nın "2 ayrı hırsızlıktan" aranması bulunurken, "konut dokunulmazlığını ihlal etme", "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak ve kabul etmek" suçlarından toplam 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden Y.E.A. ve S.G. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, H.A., A.M.A. ile H.A.C. ve B.C. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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