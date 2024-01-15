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Sultangazi'de temel kazısı sırasında zarar gören 2 binadaki çalışmalar sürüyor - Son Dakika
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Sultangazi'de temel kazısı sırasında zarar gören 2 binadaki çalışmalar sürüyor

Sultangazi'de inşaat temel kazısı sırasında zarar gören ve tahliye edilen 2 binadaki çalışmalar sürüyor. Binada yaşanan kaymanın devam edip etmediğinin belirlenmesi için ise bir kaç gün boyunca cihazlarla ölçüm yapılarak rapor hazırlanacağı ve buna göre ise mührün sökülüp sökülmeyeceğine karar verileceği öğrenildi.

Sultangazi\'de temel kazısı sırasında zarar gören 2 binadaki çalışmalar sürüyor
15.01.2024 - 22:52,  Güncelleme: 22:55
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Sultangazi'de temel kazısı sırasında zarar gören 2 binadaki çalışmalar sürüyor

Bir kaç gün boyunca cihazlarla yapılacak ölçümlerin ardından çıkacak sonuca göre ise mührün sökülüp sökülmeyeceği konusunda karar verileceği öğrenildi

İSTANBUL - Sultangazi'de inşaat temel kazısı sırasında zarar gören ve tahliye edilen 2 binadaki çalışmalar sürüyor. Binada yaşanan kaymanın devam edip etmediğinin belirlenmesi için ise bir kaç gün boyunca cihazlarla ölçüm yapılarak rapor hazırlanacağı ve buna göre ise mührün sökülüp sökülmeyeceğine karar verileceği öğrenildi.

Olay Cumartesi saat 18.30 sıralarında Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi 141. Sokak'ta meydana gelmişti. İddiaya göre, bir inşaatın temel kazısı sırasında yanında bulunan 5 katlı binanın temeli de zarar görmüş, binanın bitişiğindeki diğer binayla arasında çatlaklar ve boşluk oluşmuştu. Binada yaşayanlar olaydan sonra deprem oluyor paniğiyle dışarı çıkmış, kepçe operatörüyle bina sakinleri arasında çıkan tartışma çevredeki vatandaşların araya girmesiyle yatıştırılmıştı. Olay yerine gelen Sultangazi Belediyesi Zabıta ekipleri de hasar gören iki binadaki toplam 11 dairede oturan vatandaşları tahliye etmişti. İnşaat firmasının yetkililerinin beton mikseri getirerek oluşan boşluğu doldurmaya çalıştığı görülürken mahalle sakinleri ile inşaat firması yetkilisi arasında kısa süreli arbede yaşanmış, taraflar polis ekipleri tarafından ayırılmıştı.

Günlük olarak kontrol edilecek

Vatandaşların tahliye çalışmalarının ardından olay yerine gelen ekipler çalışmalarına devam ediyor. Binada yaşanan kaymanın devam edip etmediğinin belirlenmesi için ise bir kaç gün boyunca cihazlarla ölçüm yapılarak rapor hazırlanacağı ve çıkacak sonuca göre ise mührün sökülüp sökülmeyeceği konusunda karar verileceği öğrenildi.

Bina sahiplerinden Mürsel Alkan, "Dün akşam değil önceki akşam iftar açıyorduk saat 18.00'da deprem gibi bir şey oldu. Biz kendimizi dışarıya zor attık. Baktığımızda bina iki taraftan 10 santim açılmış. Dün üniversiteden adamlar geldiler. İçeride kolonlara baktılar. Kolonlarda bir şey olmadığını söylediler. Yok da bu çatlaklık ne olacak. 'Belediyenin ve bizim raporumuzu bekleyeceksiniz' dediler. Şuanda bina yıkılacak mı yıkılmayacak mı binamıza nereden gireceğiz bilmiyoruz. Bu duruma çok acil önlem almalarını talep ediyoruz" dedi.

İki bina arasında boşluk oluştu

Yaşanan olayın ardından iki bina arasında derin boşluk oluştuğu görülürken, bina içerisinden çekilen görüntüde ise açıklık nedeniyle dışarının görünebildiği kaydedildi.

Kaynak: İHA
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