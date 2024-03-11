Sultangazi'de Ramazan ayının ilk teravih namazını kılmak için camiye giden 64 yaşındaki bir kişi, namaza başlamadan kalp krizi geçirdi. Olay sonrası sağlık ekiplerinin kalp masajı yaptığı kişi tedavi için kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Dün akşam saat 20.30 sıralarında teravih namazı öncesi Uğurmumcu Mahallesi'nde bulunan Sultançiftliği merkez camiinde yaşanan olayda Ramazan ayının ilk teravih namazını kılmak için çocukları ile birlikte camiye giden 64 yaşındaki Ömer Başar, namaza hazırlandığı esnada bir anda yere yığıldı.
İmamın ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi cami içinde yaptı. Ardından Başar, ambulansa alındı. Başar'a bir süre daha kalp masajı yapıldı. Durumu ağır olan Başar, ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Teravih namazında ölüm! Birden yere yığıldı - Son Dakika
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