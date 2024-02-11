Şüphe üzerine durdurulan araçtan tüfek ve tabanca ele geçirildi - Son Dakika
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Şüphe üzerine durdurulan araçtan tüfek ve tabanca ele geçirildi

Şüphe üzerine durdurulan araçtan tüfek ve tabanca ele geçirildi

Çorum'da polis ekipleri tarafından yapılan şok uygulamada durdurulan araçta av tüfeği ve tabanca ele geçirildi. Üçtutlar Mahallesi Binevler 3. Cadde'de yapılan uygulamada 51 araç sorgulandı ve kurallara uymayan sürücülere toplam 32 bin 663 TL idari para cezası uygulandı.

11.02.2024 22:50
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Şüphe üzerine durdurulan araçtan tüfek ve tabanca ele geçirildi

ÇORUM - Çorum'da polis ekipleri tarafından yapılan şok uygulamada durdurulan araçta av tüfeği ve tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Üçtutlar Mahallesi Binevler 3. Cadde'de 'şok uygulama' yapan Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir şahsın aracında arama yaptı. Yapılan aramada bir adet ruhsatsız av tüfeği ve bir adet tabanca ele geçirildi. Araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, yapılan uygulamada 51 araç sorgulandı. Kurallara uymayan sürücülere toplam 32 bin 663 TL idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İHA

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