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Şüpheli çanta tramvay seferlerini aksattı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tramvay yolunun yakınında unutulan çanta fünye ile patlatıldı. Çantanın içinden cüzdan, bebek biberonu ve kişisel bakım ürünleri çıkarken, tramvay seferleri 1 saat aksadı.

Olay, Karabaş Mahallesi Kent Meydanı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tramvay yolunun yakınındaki bir noktada unutulan çantayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve bomba imha uzmanı sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, bölgeye giriş ve çıkışlar kapatıldı. Tramvay seferleri de durduruldu. Özel kıyafetini giyen bomba imha uzmanı çantayı fünye ile kontrollü şekilde patlattı. Çantanın içinden cüzdan, bebek biberonu ve kişisel bakım ürünleri çıktı.

Öte yandan, vatandaşlar da olan biteni meraklı gözlerle izledi. Tramvay seferleri 1 saatin ardından yeniden başladı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.