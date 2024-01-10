Şüpheli-mağdur arasında "ben erkek miyim?" tartışması kamerada

AKSARAY - Aksaray'da bir bahçenin korkuluk demirlerini çalarken ev sahibi tarafından fark edilen ve kaçarken polis ekiplerince yakalanan şüpheli ile mağdur taraf arasında "Ben erkek miyim?" tartışması yaşandı. Kameralara yansıyan tartışmanın büyümesi polis memurlarının müdahalesiyle engellendi.

Olay, Hacılar Harmanı Mahallesi 5757 Sokakta bulunan müstakil evin bahçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bahçenin demir korkuluklarını çalan at arabalı 2 şahsı fark eden ev sahibi Muzaffer Ç. hemen bahçeye çıkarak şüphelilere müdahale etti. Ev sahibini görünce şüpheli 2 kişi at arabasına binip kaçmaya başladı. Bu sırada ev sahibi ise evinin önünde bulunan traktörle şüphelilerin peşine düştü. Traktörle bir süre şahısları kovalayan ev sahibi şüphelilerin izini kaybettirmesi üzerine durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, şüpheliler kısa süre içinde Hürriyet Mahallesi 4782 Sokakta yakalandı. Polis ekipleri 2 şüpheliyi bekleterek, ev sahibini olay yerine çağırdı. Şüphelilerin yakalandığı yere gelen ev sahibi Muzaffer Ç. ve eşi Şerife Ç. 2 şüpheliyi de at arabası ve kıyafetlerinden teşhis ederek onayladı.

Şüpheli ile mağdur arasında "Ben erkek miyim?" tartışması

Bunun üzerine Şerife Ç.'nin ilk önce kadın olan şüphelinin kafasının ve yüzünün kapalı olması nedeniyle erkek olarak göstermesi olay yerinde tartışma konusu oldu. Şüphelinin giyim kuşamından cinsiyetini bilemeyen Şerife Ç., polis memurlarına "erkekti" diye söylerken, kıyafetlerinden teşhis ettiği şüphelinin kadın olduğunu öğrenince ortalık karıştı. Polis memurlarının önünde yaşlı kadın ile şüpheli arasında "ben erkek miyim?" tartışması yaşandı. Şüpheli kadının mağdur olan ev sahibi kadına "ben erkek miyim" diyerek uzun süre tartışmaya girdi. Ev sahibi yaşlı karı kocanın şikayetçi olması üzerine şüpheliler Z.K. ile erkek kardeşi S.K. gözaltına alındı. At arabasına da el konulurken şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.