Sürekli kaza oluyor: Adı 'belalı'ya çıktı
Motosiklet ile kamyonetin çarpıştığı, bir kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde motosiklet ile kamyonetin çarpıştığı trafik kazası bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Bir ayda onlarca kazanın yaşandığı nokta 'belalı' olarak anılırken, 'dur' tabelasına uyulmayınca bir başka kaza daha yaşandı. Kamerasına sürekli trafik kazası görüntüsü yansıyan esnaf ise önlem alınmasını istedi.
Alınan bilgeye göre kaza, ilçeye bağlı Akdeniz Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi ile Yunus Bey Sokağı'nın birleştiği noktada meydana geldi. Cadde ile sokağın tam birleştiği noktada kamyonet ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü ilçe devlet hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
Adı 'belalı'ya çıktı
İş yerinin güvenlik kamerasına sürekli kaza görüntüsü yansıyan esnaf Ahmet Sapmaz ise kazaların yaşandığı nokta için bir önlem alınması gerektiğini söyledi. Bir kişinin yaralandığı motosiklet kazasına da değinen Sapmaz, "Kamyonet sürücüsü hiç durmadan caddeye giriyor, motosiklet de yukarıdan geliyor. Kesiştiği noktada çarpışıyorlar ve motosiklet sürücüsü 10 metre sürükleniyor. Allah'tan can kaybı yok. Tüm bu olanlar kameramıza yansıyor, hatta motorun bir parçası müşterimizin üzerine geliyor. Küçük büyük fark etmiyor her gün kaza oluyor. 'Dur' tabelası var ama sürücüler dikkat etmiyor. Önlem alınsın artık, bir ölüm olacak herhalde" diye konuştu.
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