Süresi Dolmuş Ehliyetle Minibüs Kullanan Sürücüye Ceza

Antalya'nın Manavgat ilçesinde süresi dolmuş ehliyetle minibüs kullandığı tespit edilen sürücüye 3 bin 755 TL para cezası kesildi.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ilçenin farklı noktalarında araç ve sürücülere yönelik kontrollerini sürdürüyor. Antalya Caddesi üzerinde gerçekleştirilen denetimde durdurulan şehir içi yolcu minibüsünün şoförünün, sürücü belgesindeki D1 sınıfının süresinin dolduğu belirlendi.

"B sınıfı geçerli sandım" dedi

Trafik ekiplerinin uyarısı üzerine minibüs sürücüsü, ehliyetin arka yüzündeki tarihlere dikkat etmediğini ve yalnızca en üstte yer alan B sınıfına baktığını belirtti. Sürücünün kullandığı minibüsteki yolcular, başka bir minibüse aktarılarak yollarına devam etti.

Ehliyeti süresi dolan sürücüye ceza

Trafik ekipleri, sürücüye süresi dolmuş sürücü belgesiyle araç kullanmaktan 3 bin 755 TL para cezası uyguladı. Minibüs, olay yerine gelen başka bir şoföre teslim edildi. Polis ekipleri, sürücünün sürücü belgesini yenileyene kadar minibüs kullanamayacağını da bildirdi. - ANTALYA