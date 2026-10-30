Suriye'de sel felaketinde 7 kişi öldü, boğulan çocuk sayısı 5'e çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Suriye'de sel felaketinde 7 kişi öldü, boğulan çocuk sayısı 5'e çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanlığı, ülkede etkili olan sellerde can kaybının 7'ye yükseldiğini açıkladı. Sel sularına kapılan 5 çocuğun boğulduğu, 1 kişinin trafik kazasında öldüğü ve ekiplerin 60 kişiyi kurtardığı bildirildi.

Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanlığı, ülkede meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye yükseldiğini açıkladı.

Suriye'nin Halep, Rakka, Deyrizor, Haseke, Hama, Humus ve Lazkiye vilayetlerinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde can kaybı 7'ye yükseldi. Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, sel sularına kapılarak boğulan çocukların sayısının 5'e yükseldiği, 1 kişinin ise trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. Yedinci kişinin ölümüne ilişkin ise ayrıntı paylaşılmadı.

Sellerin özellikle Rakka, Deyrizor ve Haseke vilayetlerinde etkili olduğu, Halep'in bazı kesimlerinde de altyapıda hasara yol açtığı belirtildi. Çok sayıda yolun kapanmasına neden olan seller nedeniyle bazı aileler evlerini terk etmek zorunda kaldı. Suriye Sivil Savunma ekiplerinin fırtınanın başlamasından bu yana 550'den fazla acil müdahale operasyonu gerçekleştirdiği bildirildi. Ekiplerin sel sularında mahsur kalan 60 kişiyi kurtardığı ve 900'den fazla yardım çağrısına yanıt verdiği kaydedildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaTrafikSuriyeGüncelÇocukDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Elektrikte devlet desteği düşürüldü 6,5 milyon aboneye zam göründü Elektrikte devlet desteği düşürüldü! 6,5 milyon aboneye zam göründü
Ekim bitmeden kış bastırdı Kar yolları kapladı, araçlar yolda kaldı Ekim bitmeden kış bastırdı! Kar yolları kapladı, araçlar yolda kaldı
BOTAŞ, kasım ve aralık için 81 ilde konut abonelerinin gaz limitlerini güncelledi BOTAŞ, kasım ve aralık için 81 ilde konut abonelerinin gaz limitlerini güncelledi
Mersin’de 19 yıl sonra aydınlanan mumya ceset cinayetinde 6 şüpheli yakalandı Mersin'de 19 yıl sonra aydınlanan mumya ceset cinayetinde 6 şüpheli yakalandı
G20’de aile fotoğrafı, Lavrov’la aynı kare istenmeyince programdan çıkarıldı G20'de aile fotoğrafı, Lavrov'la aynı kare istenmeyince programdan çıkarıldı
Jhon Duran’ın kırmızı kartı Portekiz’i karıştırdı Jhon Duran'ın kırmızı kartı Portekiz'i karıştırdı
00:28
Polonya’da Anayasa Mahkemesi başkanı, zinciri keserek binaya girmeye çalıştı
Polonya'da Anayasa Mahkemesi başkanı, zinciri keserek binaya girmeye çalıştı
23:43
Derbi cezası ertelenecek mi TFF, Abdülkerim Bardakcı için kararını açıkladı
Derbi cezası ertelenecek mi? TFF, Abdülkerim Bardakcı için kararını açıkladı
22:48
Hamile kızını ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşını öldürdü
Hamile kızını ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşını öldürdü
22:40
Polonya karıştı Cumhurbaşkanının ülkede olmadığı sırada polis, Anayasa Mahkemesi’ni bastı
Polonya karıştı! Cumhurbaşkanının ülkede olmadığı sırada polis, Anayasa Mahkemesi'ni bastı
22:32
Osimhen maç sonundaki görüntüsüyle korkuttu
Osimhen maç sonundaki görüntüsüyle korkuttu
20:18
Suriye’de sel: 7 ölü
Suriye'de sel: 7 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2026 00:57:24. #7.13#
SON DAKİKA: Suriye'de sel felaketinde 7 kişi öldü, boğulan çocuk sayısı 5'e çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android