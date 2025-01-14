Bağcılar'da taşla katledilen çocuğun annesinden yürek yakan feryat - Son Dakika
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Bağcılar'da taşla katledilen çocuğun annesinden yürek yakan feryat

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Bağcılar'da Suriyeli 2 kardeşin yaşadıkları evde taşla saldırıya uğraması sonucu kardeşlerden biri ölmüş diğeri de yaralanmıştı. Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan 12 yaşındaki çocuğun cenazesi annesi Gülizar Samou tarafından teslim alındı. İdam istediğini belirten Anne, "Ciğerim yanıyor" diyerek feryat etti.

14.01.2025 18:23  Güncelleme: 18:34
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İstanbul'un Bağcılar ilçesine bağlı 15 Temmuz Mahallesi'nde dün akşam 5 katlı binanın giriş katındaki daireye giren şüpheli ya da şüpheliler evde bulunan 12 yaşındaki Meryem Samou ile 5 yaşındaki kardeşi Ahmet Samou'ya taşla saldırdı. Saldırıda Meryem Samou hayatını kaybetti; küçük kardeşi ise yaralandı.

Suriyeli 2 Kardeşin Evine Taşlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

"CİĞERİM YANIYOR"

Adli Tıp Kurumu Morgu'nda otopsi işlemleri tamamlanan Meryem Samou'nun cenazesi annesi Gülizar Samou'ya teslim edildi. Adli Tıp önünde açıklama yapan anne Gülizar Samou, "İdam istiyorum. 12 yaşındaydı. Her yer kan oldu. Kızımın saçları hep kan oldu. Evde para vardı ama kimse çalmadı. Bir tane çocuk vardı bizim sokakta onu şikayet ettik. Çocuğumu dövdü o da 12 -13 yaşındaydı. İsmini bilmiyorum. Muhammet Ali'yi dövdü. İdam istiyorum. Ciğerim yanıyor" diyerek feryat etti. Çocukların kendi çocuğunu dövdüğünü söyleyen acılı anne, "2 çocuk Muhammet Ali'yi dövdü. Döven çocukların isimlerini bilmiyorum. Benim ciğerim yanıyor" diye feryat etti.

Suriyeli 2 Kardeşin Evine Taşlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

"ANNE EVE GELDİĞİNDE ÇOCUKLARINI O ŞEKİLDE GÖRMÜŞ"

Aile yakını olan Şaban Vaspan ise, "Bunu kim neden yapsın. Biz de onu düşünüyoruz. Bunu kim neden yaptı ? Bunu yapan kişinin bilinci yerinde miydi ? Ben işteydim aynı sokakta. Yengem aradı haber verdi. Yanında çalışan elemanın ailesinin başına bu gelmiş diye. İnanmadım. Ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz. Anne işteymiş, eve geldiğinde çocuklarını o şekilde görmüş, sinir krizi geçirmiş. 4 çocukları var, 2'si evdeymiş. Birisi işte birisi de kendisiyle birlikteymiş' dedi.

Suriyeli 2 Kardeşin Evine Taşlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Öte yandan cenazenin Suriye'ye götürülerek toprağa verileceği öğrenildi.

Bağcılar\'da taşla katledilen çocuğun annesinden yürek yakan feryat
Kaynak: DHA

Adli Tıp Kurumu, Bağcılar, Güvenlik, 3-sayfa, Suriye, Otopsi, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bağcılar'da taşla katledilen çocuğun annesinden yürek yakan feryat - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • İlhan Alici:
    Burda kadına bu Suriyeli kadına hakaret eden her kimse umarım onun da başına gelir ne olursa olsun evlat acısı Suriyeli insan değil mi yazık günah 117 9 Yanıtla
  • Murat Zor:
    sokak hayvanlarına gösterdiğiniz hassasiyeti şu kadına gösteremeyecek kadar zavallısınız. evladını kaybetmiş anneye hakaret eden ne Türk tür nede Müslüman nede insan 115 4 Yanıtla
  • İlhan Alici:
    Artık nereye kadar evlat acısını yaşamayan bilmez Allah kabul etmesin inşallah yeter artık idam gelsin 77 6 Yanıtla
  • Ali Taş:
    Kınamasın diyince kınamayacak mıyız insanda vicdan olacak önce. Ölen bir çocuk kim olduğunun nereli olduğunun kimin çocuğu olduğunun ne önemi var. İnsanlar yazdığına da söylediğine de dikkat etmeli. Allahu Teala insanlara dillerinin cezasını ayniyle verir. Hepimiz üzülürüz. 40 2 Yanıtla
  • Apple User:
    çocuk çocuktur hangi ırktan milletten olursa olsun yahudi veya hiristiyan ermeni çocuk çocuktur yazık çok üzgünüm 35 2 Yanıtla
  • Cetin Kaplan:
    kastenÇocuk öldüren kesin idam edilsin 28 3 Yanıtla
  • Arda Berra:
    CİNAYET İŞLEYENLERE , TECAVÜZCÜLERE,İDAM İDAM İDAM İDAM İDAM GELSİN ARTIK.BAK BIR DAHA BU GİBİ OLAYLAR AZALMAZ MI. 20 2 Yanıtla
  • Halil Kaya:
    ırkçılığın naszlgun kurbanı olmuş olabilr mi 20 2 Yanıtla
  • Murat Sert:
    evin icine neden taşla girmiş çözemedim.amaci hırsızlık degildi demekki 17 1 Yanıtla
  • Ali Akkaya:
    idam istedik bizi dinlemedi belki suriyelileri dinler 16 1 Yanıtla
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