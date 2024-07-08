Suriyeli Kuyumcu Milyonlarca Liralık Altınla Kayıplara Karıştı - Son Dakika
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Suriyeli Kuyumcu Milyonlarca Liralık Altınla Kayıplara Karıştı

Suriyeli Kuyumcu Milyonlarca Liralık Altınla Kayıplara Karıştı

Bursa'da yaşayan Suriyeli bir kuyumcu, kendisi gibi Suriye vatandaşlarından topladığı milyonlarca liralık altınla ortadan kayboldu. Kuyumcunun açılmaması üzerine endişelenen Suriye vatandaşları polise başvurdu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

08.07.2024 13:18
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Bursa'da yaşayan Suriyeli kuyumcu, kendisi gibi Suriye vatandaşlarından topladığı milyonlarca liralık altınla sırra kadem bastı.

3 gündür kuyumcunun açmasını bekleyen Suriye vatandaşları bugünde açmayınca polise başvurdu.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü merkez Osmangazi ilçesinde Küçük Şam olarak ifade edilen Darmstad Caddesi'nde meydana geldi. Her gün sabah saatlerinde düzenli olarak açılan ve sahibi Suriyeli olan kuyumcunun Cumartesi günü sabah saatlerinde kepenkleri açılmadı. Çevrede bulunan esnaf ve vatandaşlar durumundan şüphelenince kuyumcu dükkanının sahibini telefon ile aradı. Altınları bulunan Suriyeli vatandaşlar hiç bir şekilde kuyumcuya ulaşamayınca durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, mağdur olduklarını iddia eden Suriye vatandaşlarını Çarşı Polis Merkezi Amirliği'ne müracaat için yönlendirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleride konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Suriyeli mağdurların zaman zaman kepenleri kapalı kuyumcu dükkanının önüne giderek bir umutla iş yerini kontrol etmeleri dikat çekti. Suriyeli mağdurlar kuyumcunun gece gelerek altın ve dövizleri çantaya koyarak Bursa'dan kaçtığını ifade etti. - BURSA

Kaynak: İHA

Suriye, Bursa, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Suriyeli Kuyumcu Milyonlarca Liralık Altınla Kayıplara Karıştı - Son Dakika

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