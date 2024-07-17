Sürücüsünün kontrolünden çıkan lüks otomobil park halindeki araca çarptıktan sonra kahvehaneye girdi - Son Dakika
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Sürücüsünün kontrolünden çıkan lüks otomobil park halindeki araca çarptıktan sonra kahvehaneye girdi

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünden çıkan lüks otomobil önce park halindeki araca çarptıktan sonra kahvehaneye girdi. Kazada araç sürücüsü ve bir engelli birey yaralandı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

17.07.2024 10:37
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan lüks otomobil, park halinde otomobile çarptıktan sonra kahvehaneye girdi. Meydana gelen olayda araç sürücüsü ve bir engelli birey yaralanırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Pazarköy Mahallesi'nde yaşanan olayda, F.B. idaresindeki 34 BAY 254 plakalı BMW marka lüks otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce park halindeki 54 AFC 306 plakalı Fiat marka otomobile çarptıktan sonra kahvehaneye girdi. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü ve Ü.Ç. isimli engelli birey yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Jandarma ekipleri hususa ilişkin inceleme başlatırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, lüks otomobilin kontrolden çıkarak park halinde otomobile çarptıktan sonra kahvehaneye girmesi yer alıyor.

"Büyük bir kaza atlattık"

Kazayı gören Pazarköy Mahalle muhtarı Zekeriya Akcan, "Arabaya vurdu ardından kahvehanenin buraya girdi. Büyük bir kaza atlattık. Engelli kardeşimiz vardı o kaçamadı. Haber verdik sağlık ekipleri yaralıları alıp götürdü. Şuanda bekliyoruz jandarma ekipleri rapor tutuyor daha sonrasında da aracı buradan kaldıracağız" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sürücüsünün kontrolünden çıkan lüks otomobil park halindeki araca çarptıktan sonra kahvehaneye girdi - Son Dakika

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