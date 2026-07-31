Susurluk’ta çıkan yangına havadan müdahale ediliyor
Balıkesir’in Susurluk ilçesinde kaplıca mevkiinde çıkan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde kaplıca mevkiinde çıkan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.
Edinilen bilgiye göre, Yıldız Mahallesi'ndeki kaplıca civarından dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Susurluk Grup Amirliği itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bölgeye ulaşan ekipler yangını kontrol altına almak için çalışma başlatırken, söndürme çalışmalarına yangın söndürme helikopteriyle de havadan destek veriliyor. Ekiplerin bölgedeki müdahalesi sürüyor.
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