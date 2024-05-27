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Susuz'!da çalınan 12 büyükbaş hayvan, Ardahan'da bulundu.

Kars'ın Susuz ilçesine bağlı İncillipınar köyünde S.Ü.'ye ait 12 hayvanın meradan çalındı. Hırsız olayı jandarmaya bildirildi.

Olay yerine gelen Susuz ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışma başlattı.

Çalınan 12 büyükbaş hayvanın bulunması için İlçe Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmalarda hayvanların Ardahan'a götürüldüğü ortaya çıktı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma, Ardahan'da bir ahırda hayvanlara ulaşırken, olayla ilgili olarak şüpheli 2 kişiyi gözaltına aldı.

Daha sonra Ardahan'dan Susuz'a getirilen hayvanlar jandarma ekiplerince sahibi teslim edildi. hayvan hırsızlığı ile ilgili olarak gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. - KARS