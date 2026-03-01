Tahran'da Hastane Saldırısı

İsrail ve ABD tarafından düzenlenen saldırıda İran'ın başkenti Tahran'daki bir hastane vuruldu.
ABD, İsrail ve İran arasındaki karşılıklı saldırılar devam ederken, İran'ın başkenti Tahran'da İsrail ve ABD tarafından düzenlenen saldırıda bir hastane vuruldu. İran basınında yer alan haberlerde, Tahran'daki Gandi Hastanesi'nin saldırıların hedefi olduğu bildirildi. Haberlerde, saldırı sonrası hastanede acil durum ilan edildiği, sağlık personelinin yenidoğan bebekler ile hastaları daha güvenli bölümlere tahliye ettiği belirtildi. - TAHRAN
