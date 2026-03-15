Tahran'da Saldırılar Sonrası Yıkım

15.03.2026 16:33
ABD ve İsrail'in Tahran'a düzenlediği saldırılarda sivil yapılar büyük hasar gördü, tahribat görüntülendi.

ABD ve İsrail'in Tahran'da cuma günü düzenlediği saldırıların ardından kentin güneyindeki Beryanak Mahallesi'nde sivil yerleşim alanlarında meydana gelen yıkım ve hasar görüntülendi.

ABD ve İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'a saldırıları sürüyor. ABD ve İsrail'in iş birliğinde cuma günü kentin güneyindeki Beryanak Mahallesi'ne düzenlenen ve çok sayıda kişinin yaralandığı saldırının ardından sivil yerleşim alanlarında meydana gelen yıkım görüntülendi. Patlamaların etkisiyle bazı binaların cephe ve giriş bölümlerinde ciddi hasar meydana geldi. Çok sayıda binanın camları kırılırken, duvarlarda ve üst katlarda tahribat oluştu. Bazı dairelerin iç kısımlarının da dışarıdan görülebilecek şekilde zarar görmesi dikkat çekerken, bazı binaların ise ağır hasar nedeniyle kullanılamaz hale geldiği görüldü. Saldırının ardından hasar gören binaların sakinleri evlerinden eşyalarını çıkarmaya çalışırken, bölgede hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

54 bin 550 sivil yapı zarar görmüştü

İran Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başlangıcından bu yana ülke genelinde 54 bin 550 sivil yapının zarar gördüğünü açıklamış, bunlar arasında 29 bin 164 konut ile 6 bin 851 ticari işletmenin bulunduğunu belirtmişti. Kulivend ayrıca, saldırılardan etkilenen konut ve ticari birimlerin 18 bin 180'inin Tahran eyaletinde yer aldığını ifade etmişti. - TAHRAN

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, 3. Sayfa, Tahran, İsrail, Son Dakika

Bakan Bolat: Kapıkule’nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız Bakan Bolat: Kapıkule'nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız
HAKMAR’ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı HAKMAR'ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı
İstanbul’da 3 katlı binada yangın çıktı: 1 ölü, 7 yaralı İstanbul'da 3 katlı binada yangın çıktı: 1 ölü, 7 yaralı
Sıcak hava balonu faciası Şampiyon pilot sepetten fırlayıp öldü Sıcak hava balonu faciası! Şampiyon pilot sepetten fırlayıp öldü
İsrailli yetkililerin evleri vuruldu, alevler geceyi aydınlattı İsrailli yetkililerin evleri vuruldu, alevler geceyi aydınlattı
Kara operasyonunun ilk sinyali 2 bin 500 ABD askeri yola çıktı Kara operasyonunun ilk sinyali! 2 bin 500 ABD askeri yola çıktı

16:48
Vahim iddia: İsrail, İran’a nükleer silah kullanmayı düşünüyor
Vahim iddia: İsrail, İran'a nükleer silah kullanmayı düşünüyor
16:16
UEFA’dan şok karar Dev final iptal oldu
UEFA'dan şok karar! Dev final iptal oldu
15:47
Araçlarda multimedya ekran kullanımına ilişkin yeni karar
Araçlarda multimedya ekran kullanımına ilişkin yeni karar
15:44
Ailesini cinsel istismarla suçlayan İsrailli bakanın kızı ölü bulundu
Ailesini cinsel istismarla suçlayan İsrailli bakanın kızı ölü bulundu
15:20
İlber Ortaylı’nın yıllar önceki vasiyeti yerine getirildi
İlber Ortaylı'nın yıllar önceki vasiyeti yerine getirildi
15:11
Savaşın başından bu yana bir ilk İran devlet televizyonu da doğruladı
Savaşın başından bu yana bir ilk! İran devlet televizyonu da doğruladı
