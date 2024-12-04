Takla atan otomobilde sürücü şans eseri kurtuldu

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Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

BURSA - Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Sürücü şans eseri burnu bile kanamadan kurtuldu.

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi Mimar Sinan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün idaresinden çıkan otomobil kaldırıma çarparak takla attı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaşanan kazada sürücü, şans eseri yara almadan kurtuldu. Kaza sebebiyle bir süreliğine 2 şeride düşürülen yol, takla atan otomobilin çekilmesiyle normale döndü.