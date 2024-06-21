Taksi Şoförü Müşterisini Korumak İsterken Taksisinden Oldu

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Hem ağladı, hem kaydetti: Hepsi yanmış, burası ceset dolu

Korumak istediği yolcu taksiyi kaçırıp son sürat uzaklaştı, şoför arkasından bakakaldı

Müşterisini korumak isterken taksisinden oldu

Husumetlileri tarafından kovalanan müşteri ticari taksi ile kaçtı, şoför hayatının şokunu yaşadı

ANTALYA - Antalya'da seyir halindeyken önüne kestikleri ticari taksi içerisinde ki yolcuyu almak isteyen kimliği belirsiz kişilerden müşterisini korumak isteyen taksi şoförü hayatının şokunu yaşadı. Araç içerisinde ki müşteri ticari taksi ile birlikte sürücüyü olay yerinde bırakarak son sürat uzaklaşırken araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay, Muratpaşa ilçesi Yüzüncü Yıl Caddesi üzerinde meydana geldi. Bağlı bulunduğu duraktan müşteri alan isminin Erman olduğu öğrenilen ticari taksi sürücüsü bir süre sonra arkasında bir araç olduğunu fark etti. Araçta bulunan yolcu ile birlikte seyir halindeki ticari taksinin önü beyaz renkli bir araç tarafından cadde üzerinde kesildi. Araçtan inen ikisi kadın 4 kişi araç içerisindeki yolcuyu ticari taksiden indirmek istedi.

Müşteri taksi ile kaçtı, şoför hayatının şokunu yaşadı

Müşterisine zarar verileceği düşüncesi ile araçtan inen taksi şoförü olaya müdahale etmek istedi. Kapıları kilitli olan araç içerisindeki şahsı indiremeyen kimliği belirsiz kişiler bu kez ticari taksiye zarar vermeye başladı. Şahısları engellemeye çalışan ticari taksi sürücüsü bu sırada hayatının yokunu yaşadı. Araç içerisinde bulunan ve sürücünün korumaya çalıştığı yolcu çalışır durumdaki ticari taksinin koltuğuna geçerek olay yerinden hızla uzaklaştı.

Aracın arkasından bakakaldı

Aracın hareket ettiğini gören ve kapıyı açmaya çalışan taksi şoförü bu hamlesinde başarılı olamayınca hızla uzaklaşan aracının arkasından bakakaldı. Bu sırada beyaz araç ile taksinin önünü kesen ve yolcuyu almak isteyen kimliği belirsiz kişilerde geldikleri araca binerek taksi ile kaçak şahsın peşinden gitti. Şahıslar ve ticari taksi içerisinde bulunan müşteri arasında husumet olduğu ve davalık oldukları öğrenilirken, panikle ticari taksi ile olay yerinden kaçan müşterinin araç ile birlikte en yakın polis merkezine gittiği öğrenildi. Ticari taksi şoförünün kendisine haber verilmesinin ardından aracını polis merkezinden teslim aldığı öğrenildi.