Takside uyuyakalan adam bir türlü uyanmayınca ekipler seferber oldu - Son Dakika
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Takside uyuyakalan adam bir türlü uyanmayınca ekipler seferber oldu

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Bartın'da taksiye binen şahıs, derin uykuya daldı ve hiçbir tepki vermedi. Panikleyen taksi şoförü durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ve sağlık ekipleri, şahsın tepki vermesi için uzun uğraşlar verdi. Ancak şahıs, derin uykusundan uyanmadı.

10.01.2025 00:36
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Bartın'da uykucu bir vatandaş, bindiği takside derin uykuya dalınca uyanmak bilmedi. Panik yaşayan şoför durumu polis ekiplerine bildirince ortaya ilginç görüntüler çıktı.

NE KADAR UĞRAŞSALAR DA UYANMADI

Bartın'da ticari taksiye binen Enes A. isimli şahıs, bir süre sonra takside derin uykuya geçti. Şahsın hiçbir tepki vermememsi üzerine panik yaşayan taksi şoförü, Kemer Meydanı'nda bulunan polis ekiplerinden yardım istedi. Polislerin uzun uğraşlarına rağmen şahıs tepki vermezken, nabzının ve kalbinin yavaş attığı tespit edildi. Polisin talebi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri de bir süre şahsı uyandırmaya çalıştı. Hiçbir tepki verilmemesi üzerine ise ekipler şahsı ticari taksiden sedyeye alımak için harekete geçti. İlk müdahalesi yapılarak hastaneye götürülmek istenenen şahıs, o esnada gözlerini açtı. Bir süre sonra uyumaya başlayan şahsın tekrar derin uykuya geçmesini önlemek için ekipler yoğun çaba sarf etti.

UYANINCA AÇ VE YORGUN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Tamamen uyandırılan şahsa herhangi bir hastalığının olup olmadığı soruldu. Şahıs, uzun yoldan geldiğini, aç ve yorgun olduğunu ifade etti. Ambulansa bindirilen şahıs tedaviyi reddetmesi üzerine olay yerinden ayrıldı.

Takside kendinden geçen şahıs polis ve sağlık ekiplerini seferber etti
Takside kendinden geçen şahıs polis ve sağlık ekiplerini seferber etti
Takside uyuyakalan adam bir türlü uyanmayınca ekipler seferber oldu
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Takside uyuyakalan adam bir türlü uyanmayınca ekipler seferber oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Çelikk bi yat artık lan. Sabahtan beri her haberin altında. ferhat eseri de geçti bu zırto. 8 0 Yanıtla
  • Doki:
    Uyusunda büyüsün ninni tıpış tıpış yürün ninni deseydiniz. 4 3 Yanıtla
  • Çelikk:
    E Ne Oldu 5 0 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    bırakın yatsın 1 0 Yanıtla
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