Taksim'de hastanede dehşet anları kamerada: Polisi tehdit edip doktora saldırdılar, ortalığı birbirine kattılar - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Taksim'de hastanede dehşet anları kamerada: Polisi tehdit edip doktora saldırdılar, ortalığı birbirine kattılar

İstanbul Taksim Meydanı'nda polis ekibinin önlerinden çekilmeleri için korna çaldığı iki kadının, polise direnerek hakaret etmeleri sonucu hastanede yaşanan olaylar güvenlik kameralarına yansıdı. Kadınların beraat ettikleri ortaya çıktı.

13.07.2024 18:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Taksim'de hastanede dehşet anları kamerada: Polisi tehdit edip doktora saldırdılar, ortalığı birbirine kattılar

Gözaltındaki kadınlar hastanede polisi tehdit edip, doktora ve güvenliğe hakaret etti

Kadınların beraat ettikleri ortaya çıktı

İSTANBUL - İstanbul Taksim Meydanı'na giren polis ekibinin önlerinden çekilmeleri için korna çaldığı iki kadının, polis otosuna vurup hakaret ederek polise direnmeleri nedeniyle güçlükle gözaltına alınması sonrası hastaneyi birbirine kattığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Polisi defalarca kez "Sen benim ailemin kim olduğunu biliyor musun? Kendi kuyunuzu kendiniz kazdınız. Bittin sen" diyerek tehdit eden iki kadın, hastanede de hastalar olmasına rağmen dakikalarca küfür ederek bağırdı. Doktorların üzerine yürüyünce "beyaz kod" uyarısının da verildiği olayda saldırgan kadının kelepçelenerek zapt edildiği görüldü. Kadınların görülen davada beraat ettikleri ortaya çıktı.

Beyoğlu Taksim Meydanı'nda geçtiğimiz Ağustos ayında yaşanan olayda gece saatlerinde devriye gezen polis ekibi, cadde üzerinden meydana giriş yapmıştı. Burada ilerleyen ekip, önünde yürüyen iki kıza yoldan çekilmeleri için kornaya basmıştı. Ancak dansçılık yaptığı ve öğrenci olduğu öğrenilen Zeynep Beren B. ekibe bağırarak, "Burası yaya yolu, siz kendinizi ne zannediyorsunuz, defolun başka yerden geçin" demişti. Polisin tekrardan yoldan çekilmeleri yönünde uyarıda bulunması üzerine kadın şahıs, ekibin geçişine engel olarak "üzerinizde ki üniformaya mi güveniyorsunuz" diyerek bu kez de küfürler savurmaya başlamıştı.

Polis otosunu yumruklayıp küfürler savurmuştu

Çevredeki vatandaşların duyacağı şekilde hakaretler de savuran kadın, polis otosunun da kaputunu yumruklamaya başlamıştı. Bunun üzerine araçtan inen polis ekibi, kadını uzaklaştırmaya çalışmıştı Ancak uyarıları dikkate almayan kadın, bağırarak küfür etmeye devam etmişti. Bu sebeple polis kadını gözaltına almak istemişti. Kadınlar ise polise direnerek tekme ve yumrukları savurmuştu. Kadın, polis otosuna bindirilmek istenildiği esnada yanındaki arkadaşı Elif Aleyna Ö. (26), aracın kapısını açarak polis memuruna eliyle vurmaya başlamıştı. Polis ekiplerinin müdahalesi sonucu iki kadın da güçlükle polis otosuna bindirilmişti. Yaşananlar güvenlik kameralarına anbean yansımıştı.

Küfür ve hakarete uğrayan doktor "beyaz kod" vermişti

Sağlık kontrolünden geçirilmesi için hastaneye götürülen iki kadın, polis otosu içerisinde polis memurunu darbederek direnmeye devam etmişti. Hastanede de aynı şekilde küfür ederek bağırmayı sürdüren iki kadını güvenlik görevlileri sakin olmaları yönünde uyardı ancak başarılı olamamıştı. Hastanedeki doktora da küfür ve hakaret ettiği öğrenilen iki kadın hakkında doktor, şikayetçi olacağını söyleyerek "beyaz kod" uyarısı vermişti. Güçlükle alınan sağlık raporu sonrasında iki kadın, emniyete götürülmek üzere polis otosuna bindirilmek istenmişti. Ancak iki kadın, kendini yere atarak polis direndikten sonra tekme ve yumruklar sallamıştı. Zorlukla araca bindirilen kadınlardan biri, "İnşallah anan, bacında bu duruma düşer" diye küfürler etmişti.

"Kendi kuyunuzu kendiniz kazdınız, bittin sen"

Hastanede yaşanan o dehşet anlarının ise görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, polisi defalarca kez "sen benim ailemin kim olduğunu biliyor musun? Kendi kuyunuzu kendiniz kazdınız. Bittin sen" diyerek tehdit eden iki kadının, hastanede de hastalar olmasına rağmen dakikalarca küfür ederek bağırdığı görülüyor. Doktorların da üstüne yürümesi nedeniyle "beyaz kod" uyarısının da verildiği olayda saldırgan kadın kelepçelenerek zapt ediliyor. Sedyeye de kelepçelenen kadın ardından dışarıya çıkartılıyor ve polis otosuna binmemek için direniyor. Polisin müdahalesiyle kadın güçlükle araca bindiriliyor.

Kadınların beraat ettikleri öğrenildi

Daha sonra polis otosuyla emniyete götürülen iki kadın, burada da rahat durmamıştı. Küfür ve hakaretler eden iki kadın, oturduğu yerden kalkarak polise saldırmıştı. Polis memuru yaşananları cep telefonuyla kayıt altına alırken, karakolu adeta birbirine katan iki kadının ifadesi alınmıştı. Geceyi nezarethanede geçiren iki kadına, "tehdit-hakaret", "görevi yaptırmamak için direnme", "kamu aracına zarar verme" suçlarından ve "beyaz kod" verilmesinden dolayı adli işlem yapılmıştı. İşlemlerinin tamamlanması sonrasında adliyeye sevk edilen saldırgan 2 kadın, çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Olayla ilgili görülen davada ise iki kadının işledikleri "görevi yaptırmamak için direnme", "tehdit-hakaret" ve "zincirleme suç işleme" suçlarının tamamından mahkemede adli makamlarca beraatlerine karar verildiği ortaya çıktı.

Kaynak: İHA

İstanbul Taksim Meydanı, İstanbul, Taksim, Gözaltı, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Taksim'de hastanede dehşet anları kamerada: Polisi tehdit edip doktora saldırdılar, ortalığı birbirine kattılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:34 Sokakta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden İnanç Öktemay’ın 10 yıl önceki paylaşımı ortaya çıktı Sokakta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden İnanç Öktemay'ın 10 yıl önceki paylaşımı ortaya çıktı
16:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pençe Kilit harekat bölgesinde çok yakında kilidi kapatıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pençe Kilit harekat bölgesinde çok yakında kilidi kapatıyoruz
16:12 Kaza değil cinayet Sokaktaki elektrik kaçağı daha önce de can almış ama yetkililer kılını kıpırdatmamış Kaza değil cinayet! Sokaktaki elektrik kaçağı daha önce de can almış ama yetkililer kılını kıpırdatmamış
15:47 Konak Belediye Başkanı, elektrik kaçağının olduğu bölgede: 80 santim derinlikte olması gereken kablolar, 30 santimde Konak Belediye Başkanı, elektrik kaçağının olduğu bölgede: 80 santim derinlikte olması gereken kablolar, 30 santimde
14:24 Yoldan geçen iki kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği anların görüntüsü ortaya çıktı Yoldan geçen iki kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği anların görüntüsü ortaya çıktı
17:43 Böyle rahatlık görülmedi Trafik polisinin haklı sitemi gülümsetti Böyle rahatlık görülmedi! Trafik polisinin haklı sitemi gülümsetti
17:07 Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar: Refah Market kentimize hayırlı olsun Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar: Refah Market kentimize hayırlı olsun
16:51 Jose Mourinho’dan Dusan Tadic’e yeni görev: Artık o mevkide oynayacaksın Jose Mourinho'dan Dusan Tadic'e yeni görev: Artık o mevkide oynayacaksın
16:02 Galatasaray, Efe Akman ile 4 yıllık sözleşme imzaladı Galatasaray, Efe Akman ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
15:57 Şiddet itirafıyla olay yaratan Dilan Çıtak, İbrahim Tatlıses’i yerden yere vurdu Şiddet itirafıyla olay yaratan Dilan Çıtak, İbrahim Tatlıses'i yerden yere vurdu
15:23 ’’Ebru Gündeş yuvamı yıktı’’ diyen Selin Kabaklı’nın sevgilisi evli çıktı ''Ebru Gündeş yuvamı yıktı'' diyen Selin Kabaklı'nın sevgilisi evli çıktı
15:12 Fenerbahçe formasını imzalaması olay olmuştu Antalyaspor’da Alex krizi büyüyor, her an bırakıp gidebilir Fenerbahçe formasını imzalaması olay olmuştu! Antalyaspor'da Alex krizi büyüyor, her an bırakıp gidebilir
14:32 Wanda Nara’dan sonra umutlandı Simge’ye Icardi’yi sordular, bir ilanı aşk etmediği kaldı Wanda Nara'dan sonra umutlandı! Simge'ye Icardi'yi sordular, bir ilanı aşk etmediği kaldı
13:56 Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı Süreç Bakan Tunç’a soruldu Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı? Süreç Bakan Tunç'a soruldu
13:39 Berna Canbeldek, Aleyna Kalaycıoğlu’nu hedef aldı Batuhan Karacakaya ve evlilik teklifi çıkışı bomba Berna Canbeldek, Aleyna Kalaycıoğlu'nu hedef aldı! Batuhan Karacakaya ve evlilik teklifi çıkışı bomba
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2024 19:14:29. #1.13#
SON DAKİKA: Taksim'de hastanede dehşet anları kamerada: Polisi tehdit edip doktora saldırdılar, ortalığı birbirine kattılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement