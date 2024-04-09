Taksim'de Güvenlik Büro Amirliği'ne bağlı ekipler tarafından bayram öncesi 'Huzur Operasyonu' kapsamında denetim yapıldı. Denetimde durdurulan bir araçta sigaraya sarılı halde uyuşturucu madde kullanıldığının tespit edilmesi üzerine 2 şahıs gözaltına alındı.
Beyoğlu Güvenlik Büro Amirliği ekipleri koordinesinde bayrama bir gün kala Taksim'de 'Huzur Operasyonu' düzenlendi. Ekipler, durdurdukları araçların sürücülerinin GBT'sine baktı ve üst araması yaptı. Aynı zamanda araçlar polis ekipleri tarafından dikkatli biçimde arandı.
Araçta uyuşturucu kullanmışlar
Arama noktasında durdurulan bir otomobil içerisindeki sürücü ve arkadaşının şüpheli tavırları polisi harekete geçirdi. Araç ve 2 şüphelinin üzeri aradı. Aramalarda otomobildeki sigaraya sarılmış halde uyuşturucu madde ele geçirdi. Uyuşturucu maddenin kısa süre önce söndürüldüğünü tespit eden ekipler, 2 şahsı gözaltına aldı. Şahıslar, işlemlerin devamı için Taksim Polis Merkezi'ne gönderilirken, kullandıkları 34 HF 4004 plakalı araç çekici yardımıyla otoparka çekildi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Taksim'de Huzur Operasyonu: Uyuşturucu Kullanan 2 Şahıs Gözaltına Alındı - Son Dakika
Samsun'da hırsızlık suçundan yargılandığı mahkemece 10 yıl 10 ay 6 gün hapis cezasına çarptırılan M.M.K.'nin cezası kesinleşince hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yakalanan hükümlü Samsun Adliyesine sevk edilip tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, İkicesmelik Mahallesi'nde bir adreste uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine 5 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonda, metamfetamin ve esrar maddesi ele geçirildi. Ayrıca, aranan bir şahıs da tespit edildi. Operasyonun devamında ise 2 şahıs daha yakalandı ve bir şahıs tutuklandı.
Bingöl Genç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmada, araziye gömülü şekilde 53 kilo 500 gram esrar maddesi ele geçirildi. Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, Genç ilçesi Sağgöze kırsalında araziye gizlenmiş olan esrar maddesi bulunduğu belirtildi.
Antalya'nın Serik ilçesinde bir turist, ayağının kayıp düşmesi sonucu yapay şelalenin tepesinde mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda turist kurtarıldı ve hastaneye sevk edildi.
Çanakkale'de açık cezaevinden firar eden ve uyuşturucu ticareti suçundan 14 yıl 4 ay hapis cezası bulunan N.Ç., Gelibolu'da polis tarafından yakalandı. Şüpheli, adliyede savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bayram için parfüm dükkanına asılan balonlar, ellerinde döner bıçakları bulunan 2 kişi tarafından parçalandı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, çocukları döner bıçağıyla gören iş yeri sahibi dehşete düştü. İş yeri sahibi olayla ilgili şikayette bulundu.
Sizin düşünceleriniz neler ?