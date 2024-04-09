Taksim'de Huzur Operasyonu: Uyuşturucu Kullanan 2 Şahıs Gözaltına Alındı

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Taksim'de Güvenlik Büro Amirliği'ne bağlı ekipler tarafından bayram öncesi 'Huzur Operasyonu' kapsamında denetim yapıldı. Denetimde durdurulan bir araçta sigaraya sarılı halde uyuşturucu madde kullanıldığının tespit edilmesi üzerine 2 şahıs gözaltına alındı.

Beyoğlu Güvenlik Büro Amirliği ekipleri koordinesinde bayrama bir gün kala Taksim'de 'Huzur Operasyonu' düzenlendi. Ekipler, durdurdukları araçların sürücülerinin GBT'sine baktı ve üst araması yaptı. Aynı zamanda araçlar polis ekipleri tarafından dikkatli biçimde arandı.

Araçta uyuşturucu kullanmışlar

Arama noktasında durdurulan bir otomobil içerisindeki sürücü ve arkadaşının şüpheli tavırları polisi harekete geçirdi. Araç ve 2 şüphelinin üzeri aradı. Aramalarda otomobildeki sigaraya sarılmış halde uyuşturucu madde ele geçirdi. Uyuşturucu maddenin kısa süre önce söndürüldüğünü tespit eden ekipler, 2 şahsı gözaltına aldı. Şahıslar, işlemlerin devamı için Taksim Polis Merkezi'ne gönderilirken, kullandıkları 34 HF 4004 plakalı araç çekici yardımıyla otoparka çekildi. - İSTANBUL