Taksim Meydanı'nda bir şahıs kalabalığın içerisinde husumetlisine benzettiği adamı silahla dizinden vurdu. Saldırı anı kameralara anbean yansırken havaya da ateş açan saldırgan, B Bölge Güven Timleri tarafından anında etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan saldırgan tutuklandı.
Olay, önceki gün saat 20.00 sıralarında Beyoğlu Taksim Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre akşam saatlerinde meydana gelen Cezayir uyruklu Wahid Rabah, simitçi tezgahının önünde beklemeye başladı. O esnada Rabah'ı gören Hacı A. silahına sarılarak onun üzerine doğru koşmaya başladı.
Adamına üzerine koşup ateş açtı
Adamına yanına gelen şahıs, önce dizine bir kaç el sonra havaya ateş açtı. Saldırı sonucu Rabah dizinden yaralanırken, Hacı A. ise meydandaki Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Güven Timleri tarafından silah doğrultularak etkisiz hale getirildi. Kelepçelenerek gözaltına alınan Hacı A. işlemleri için emniyete götürüldü.
B Bölge Güven Timleri anında yakaladı
Öte yandan dizinden yaralı Wahid Rabah için olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, dizinden yaralı adamı yaptıkları ilk müdahale sonrasında ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Ameliyata alınan adamın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Ortalığı karıştıran saldırgan tutuklandı
Güven timleri tarafından emniyete götürülen Hacı A. ifadesinde adamı husumetlisine benzettiğini söyledi. İşlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen Hacı A., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saldırganın kullandığı ruhsatsız tabancaya ise el konuldu. - İSTANBUL
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Son Dakika › 3.Sayfa › Taksim Meydanı'nda Silahlı Saldırı: Saldırgan Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika
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