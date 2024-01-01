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Taksim Meydanı'nda Ticari Taksilere Denetim: 5 Şoföre 32 Bin 195 TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Taksim Meydanı'nda Ticari Taksilere Denetim: 5 Şoföre 32 Bin 195 TL Cezai İşlem Uygulandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri, Taksim Meydanı'nda ticari taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimde araçların çalışma ruhsatının kapalı olması nedeniyle 5 şoföre toplamda 32 bin 195 TL para cezası kesildi. Araçlar çekici ile otoparka götürüldü.

Taksim Meydanı\'nda Ticari Taksilere Denetim: 5 Şoföre 32 Bin 195 TL Cezai İşlem Uygulandı
01.01.2024 - 22:40,
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Taksim Meydanı'nda trafik polisleri tarafından ticari taksilere yönelik yapılan denetimde, 5 şoföre aracın çalışma ruhsatının kapalı olmasından dolayı toplam 32 bin 195 TL para cezası kesildi. Araçlar çekici ile otoparka götürüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri tarafından Taksim Meydanı'nda taksicilere yönelik denetim yapıldı. Denetimde araçları durdurarak belge kontrolü yapan ekipler, emniyet kemeri, taksimetre açma, şoförlerin yolcu seçip seçmediklerine yönelik inceleme gerçekleştirdi. Uygulamada 5 taksi şoförüne, aracının belediye çalışma ruhsatının kapalı olmasından dolayı kişi başı 6 bin 439 TL olmak üzere toplam 32 bin 195 TL para cezası kesildi. Taksicilerin araçları çekilerek otoparka götürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Taksim, Trafik, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Taksim Meydanı'nda Ticari Taksilere Denetim: 5 Şoföre 32 Bin 195 TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Taksim Meydanı'nda Ticari Taksilere Denetim: 5 Şoföre 32 Bin 195 TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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