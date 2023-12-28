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Taksiye binip karton kutusunu almadan kaçan şüpheli polisi alarma geçirdi - Son Dakika
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Taksiye binip karton kutusunu almadan kaçan şüpheli polisi alarma geçirdi

Adana'da taksiye binen bir yolcu, valiliğin karşısındaki ara sokağa gelince taksiyi durdurup, karton kutusunu da almadan kaçınca, polisi alarma geçirdi. Kontrollü bir şekilde fünye ile patlatılan kutunun içinden bez parçaları çıktı. Şüpheli şahıs ise hala aranıyor.

Taksiye binip karton kutusunu almadan kaçan şüpheli polisi alarma geçirdi
28.12.2023 - 00:09,
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Taksiye binip karton kutusunu almadan kaçan şüpheli polisi alarma geçirdi, meraklı vatandaşlar film izler gibi izledi

Şahsın Adana Valiliği karşısındaki ara sokakta taksiden inip kaçmasından dolayı kutuda bomba olma ihtimaline karşı emniyet alarma geçti

ADANA - Adana'da taksiye binen bir yolcu, valiliğin karşısındaki ara sokağa gelince taksiyi durdurup, karton kutusunu da almadan kaçınca, polisi alarma geçirdi. Kontrollü bir şekilde fünye ile patlatılan kutunun içinden bez parçaları çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir taksiye yolcu bindi. Taksici yolcunun yanında bulunan karton kutuyu bagaja koydu. Bir süre sonra yolcu Adana Valiliği karşısındaki ara sokağa geldiklerinde taksiyi durdurup kutuyu da almadan kaçtı. Bunun üzerine korkan taksici durumu polise bildirip taksiyi de yol ortasında durdurdu. Olay yerine ihbar üzerine bomba imha ekipleri geldi. Polis taksinin durduğu yerin valilik karşısı olması ve emniyet müdürlüğü binasına da yakın olmasından dolayı kutuda bomba olabileceği üzerinde durdu. Bomba imha ekipleri taksideki kutuya fünye yerleştirip, kontrollü bir şekilde patlattı. Kutu parçalanırken, içinden bez parçaları çıktı. Meraklı vatandaşlar ise o anları film izler gibi izledi.

Polis şimdi her yerde kutuyu bırakıp kaçan şahsı arıyor.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Taksiye binip karton kutusunu almadan kaçan şüpheli polisi alarma geçirdi - Son Dakika


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