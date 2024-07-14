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Tarım işçilerini taşıyan otobüs devrildi: 12 yaralı

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde tarım işçilerini taşıyan servis otobüsünün kötü hava koşulları dolayısıyla kaygan yolda devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Niğde'den Mersin istikametine giden ve içerisinde tarım işçilerinin bulunduğu İ.G yönetimindeki 31 AEC 262 plakalı servis aracı, Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu Damlama mevkiinde yağışlı havada sürücüsünün kontrolünden çıkarak yan yattı.

Kazada araç içerisinde sıkışan bir erkek işçi, ihbar üzerine olay yerine giden Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kazada ilk belirlemelere göre biri ağır 12 kişi yaralanırken, yaralılar ambulanslarla yakındaki hastanelere sevk edildi.

Kazanın oluş şekli ile ilgili incelemelerin sürdüğü bildirildi.