Arabada cesedi bulunan gencin ölümünde sır perdesi kalktı! Katilleri tanıdık çıktı

03.10.2025 15:53
Mersin'de otomobilde cansız bedeni bulunan 26 yaşındaki gencin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Olay gecesi birlikte olduğu iki arkadaşı sorguda gencin üzerlerine kusması sonucu araç anahtarıyla yüzüne vurmasıyla yere düşerek kafasını yere çarptığını söyledi. Cinayeti örtbas etmek için cesedi aracın arkasına bıraktıklarını söyleyen 2 şüpheli tutuklandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 30 Eylül'de Bağlar Mahallesi 0422 Sokak'ta meydana geldi. Abdullah Gürsoy'un (26) otomobilinde hareketsiz yattığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Gürsoy'un hayatını kaybettiğini belirledi. Gürsoy'un cesedi, yapılan otopsinin ardından toprağa verildi. Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay ile ilgili çalışma başlattı.

SORGUDA İTİRAF ETTİLER

Olay gecesi Abdullah Gürsoy ile birlikte olan arkadaşlarını gözaltına alan asayiş ekipleri, şüpheli ölümün cinayet olduğunu ortaya çıkardı. İddiaya göre, gözaltına alınan T.Y. ve M.Ç.'nin, Abdullah Gürsoy'un üzerlerine kusması sonucu, T.Y.'ın araç anahtarı ile yüzüne vurmasıyla yere düşerek kafasını yere çarptığı ifade edildi. Zanlıların, cinayeti örtbas etmek için de cesedi aracın arkasına bıraktıklarını söyledikleri öğrenildi.

T.Y. ve M.Ç. işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

