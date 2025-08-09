Tarsus\'ta Boğulma Faciası

Mersin'in Tarsus ilçesinde denize giren 16 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.
Kulak Mahallesi'nde serinlemek için denize giren 16 yaşındaki Hamza Yiğit denizde çırpınmaya başladı. Çevredekiler tarafından sudan çıkarılan Yiğit, Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yiğit, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN
