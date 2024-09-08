Tarsus\'ta Kamyon Otobüse Çarptı: 1 Yaralı

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Mersin'in Tarsus ilçesinde kamyon park halindeki otobüse çarptı. Bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, otoyol Adana istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 01 AHU 456 plakalı özel bir firmaya ait olan yolcu otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle arızalandı. İsmi öğrenilemeyen sürücü, aracı güvenlik şeridinde durdurdu ve yolcuları indirdi.

Gece saatlerinde yaşanan olayda arkadan gelen ve aynı yönde ilerleyen 01 C 2261 plakalı kamyon otobüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon kupası zarar gördü. Kamyonda yolcu olarak bulunan Z.Ö. sıkıştı. Yaralı Z.Ö., olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN