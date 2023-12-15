Tarsus\'ta kaza: 1 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, eski Ankara yolu Eskişehir Mahallesi yakınlarında V.A.'nın kullandığı ve Tarsus istikametine ilerleyen 01 AK 918 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen 63 AGS 722 dorse, 63 AAS 241 kupa plakalı G.K.'nin kullandığı tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilin ön bölümü zarar görürken, sürücü V.A. araç içerisinde sıkıştı. Tır ise yol kenarına savruldu. Sıkışan sürücü V.A. ihbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye arama kurtarma ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MERSİN