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Tarsus'ta otomobil yüklü tırda yangın çıktı, 6 otomobilde maddi hasar oluştu - Son Dakika
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Tarsus'ta otomobil yüklü tırda yangın çıktı, 6 otomobilde maddi hasar oluştu

Mersin'in Tarsus ilçesinde, üzerinde 8 sıfır otomobilin bulunduğu bir tırda yangın çıktı. Sürücü tarafından fark edilen yangın sonucunda 6 otomobilde maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ve polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Tarsus\'ta otomobil yüklü tırda yangın çıktı, 6 otomobilde maddi hasar oluştu
21.01.2024 - 16:30,
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Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyolda üzerinde 8 sıfır otomobilin olduğu tırda yangın çıktı. 6 otomobilde maddi hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, olay Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunda meydana geldi. İddiaya göre, özel bir firmaya ait olan M.Ç.'nin sürücülüğünü yaptığı üzerinde 8 sıfır otomobilin bulunduğu 33 AYL 67 plakalı tırda yangın çıktı. Pozantı-Adana istikameti Tarsus Damlama bölgesinde yaşanan olayda durumu fark eden sürücü aracı güvenlik şeridinde durdurup çekiciyi dorseden kurtardı. İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler uzun uğraşlar neticesinde alevleri söndürdü. Sürücü M.Ç.'nin kendi imkanları ile bir aracı dorseden indirdiği yangında 6 otomobilde maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. - MERSİN

Kaynak: İHA
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Gaziantep, Mersin, Tarsus, İtfaiye, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tarsus'ta otomobil yüklü tırda yangın çıktı, 6 otomobilde maddi hasar oluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tarsus'ta otomobil yüklü tırda yangın çıktı, 6 otomobilde maddi hasar oluştu - Son Dakika
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