Tarsus'ta Park Halindeki Araçlar Kundaklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Tarsus'ta Park Halindeki Araçlar Kundaklandı

Tarsus\'ta Park Halindeki Araçlar Kundaklandı
21.10.2025 23:13  Güncelleme: 23:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Tarsus ilçesinde, tamir için sanayiye götürülen 5 araç kimliği belirsiz bir kişi tarafından ateşe verildi. Olay, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi ve polis ekipleri şüpheliyi tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Mersin'in Tarsus ilçesinde tamir için sanayiye götürülen park halindeki 5 araç, kimliği belirsiz bir kişi tarafından yanıcı maddeyle ateşe verildi.

SANAYİDEKİ ARAÇLAR ATEŞE VERİLDİ

Edinilen bilgiye göre olay, gece geç saatlerde Tekke Mahallesi'nde bulunan sanayi sitesinde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, tamir için getirilen ve dükkanların önünde park halinde bulunan 5 aracı, yanıcı madde kullanarak ateşe verdi. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Mersin'de sanayi sitesinde park halindeki 5 araç kundaklandı

Kısa sürede olay yerine ulaşan Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Tarsus İtfaiye Amirliği ekipleri, yangına müdahale ederek araçlardaki alevleri kontrol altına aldı. Yangında 5 araçta da büyük çapta maddi hasar oluştu.

Mersin'de sanayi sitesinde park halindeki 5 araç kundaklandı

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Olayın ardından bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheli bir şahsı tespit etti. Görüntülerde, kapüşonlu şahsın etrafı kolaçan ettikten sonra yerdeki köpük adı verilen yanıcı maddeyi alarak ilerlediği anlar yer aldı. Çevredeki diğer güvenlik kameralarını da inceleyen ekipler, kundaklamayı gerçekleştiren şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Olaylar, Tarsus, mersin, Güncel, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tarsus'ta Park Halindeki Araçlar Kundaklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Her şeyini kendi yaptı, şimdi yakmayı düşünüyor Her şeyini kendi yaptı, şimdi yakmayı düşünüyor
800 nüfuslu köy takımı şampiyon oldu 800 nüfuslu köy takımı şampiyon oldu
Av tüfeğiyle oğlunu öldürdü, eşini ağır yaraladı Av tüfeğiyle oğlunu öldürdü, eşini ağır yaraladı
Trump Hamas’ı açık açık tehdit etti: Uslu durmazlarsa ortadan kaldırırız Trump Hamas'ı açık açık tehdit etti: Uslu durmazlarsa ortadan kaldırırız
İşsiz kalınca ekti, hayatı değişti Kilosunu 200-300 bin TL’ye satıyor İşsiz kalınca ekti, hayatı değişti! Kilosunu 200-300 bin TL'ye satıyor
Türkiye istedi, İsrail kabul etti Haniye ailesi dahil 66 kişi Gazze’den çıktı Türkiye istedi, İsrail kabul etti! Haniye ailesi dahil 66 kişi Gazze'den çıktı
İçişleri ve Meteoroloji’den peş peşe uyarı Bu 9 ilde yaşayanlar dikkat İçişleri ve Meteoroloji'den peş peşe uyarı! Bu 9 ilde yaşayanlar dikkat
Sürücüler dikkat Akaryakıta indirim geliyor Sürücüler dikkat! Akaryakıta indirim geliyor

23:10
Yusuf Akçiçek siftah yaptı, Al Hilal liderliğe oturdu
Yusuf Akçiçek siftah yaptı, Al Hilal liderliğe oturdu
22:55
TSK’nın Irak ve Suriye’deki görev süresi 3 yıl daha uzatıldı
TSK'nın Irak ve Suriye'deki görev süresi 3 yıl daha uzatıldı
22:41
Stuttgart cephesinden Fenerbahçe’yi kızdıracak açıklama
Stuttgart cephesinden Fenerbahçe'yi kızdıracak açıklama
22:32
Galatasaray 13 yıl sonra bir ilki istiyor
Galatasaray 13 yıl sonra bir ilki istiyor
22:13
Kenan İmirzalıoğlu’nun “Aile Bir İmtihandır“ dizisinde alacağı ücret belli oldu
Kenan İmirzalıoğlu'nun "Aile Bir İmtihandır" dizisinde alacağı ücret belli oldu
21:48
Adana’da F-16’lar alçak uçuş yaptı
Adana'da F-16'lar alçak uçuş yaptı
20:21
Bahçeli’nin “82 KKTC olmalı“ çıkışına yanıt geldi
Bahçeli'nin "82 KKTC olmalı" çıkışına yanıt geldi
20:21
Dünyanın gözünü diktiği Trump-Putin zirvesi iptal edildi
Dünyanın gözünü diktiği Trump-Putin zirvesi iptal edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2025 23:58:45. #7.12#
SON DAKİKA: Tarsus'ta Park Halindeki Araçlar Kundaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.