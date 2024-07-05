Tarsus\'ta trafik kazasında sürücü yaralandı

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Mersin'in Tarsus ilçesinde trafik kazasında sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Eski Ankara yolu ile Mimar Sinan Bulvarı'nın kesiştiği kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, C.Y.'nin sürücülüğünü yaptığı 33 AUU 775 kupa plakalı tır, kavşakta aniden dönen, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir başka tıra arkadan çarptı. Kaza anında zarar gören kupa içerisinde sıkışan sürücü C.Y. ihbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı. Sürücü hafif şekilde yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MERSİN