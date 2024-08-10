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-Tartışma kanlı bitti: 2 kişi bıçaklandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde motokurye ile 2 kişi arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 2 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Olay, Akse Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde bulunan kavşakta meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple motokurye Muhammed E.; Hüseyin D. ve Bekir D. isimli 2 kişiyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Muhammet E. darp edildi. Bunun üzerine Muhammed E., Hüseyin D. ve Bekir D'yi bıçaklayarak olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Muhammed E. ise Beylikbağı Karakolu'na giderek teslim oldu.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.