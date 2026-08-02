Taşköprü'de Tarlada İHA Bulundu - Son Dakika
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Taşköprü'de Tarlada İHA Bulundu

Taşköprü\'de Tarlada İHA Bulundu
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir tarlada insansız hava aracı bulundu, inceleme başlatıldı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde tarlada vatandaşlar tarafından insansız hava aracı bulundu. Yapılan incelemelerin ardından insansız hava aracı ekipler tarafından incelenmek üzere bulunduğu yerden alındı.

Olay, Taşköprü ilçesi Örhenli köyü Çanşa Mahallesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir tarlaya insansız hava aracı (İHA) düştü. İHA'yı bulan tarla sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler incelemelerde bulundu. Daha sonra İHA incelenmek üzere bulunduğu yerden alındı.

İnsansız hava aracının iletişimin kopması neticesinde düştüğü değerlendiriliyor.

Kaynak: İHA

İnsansız Hava Aracı, İhlas Haber Ajansı, Kastamonu, Teknoloji, İnceleme, Taşköprü, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Taşköprü'de Tarlada İHA Bulundu - Son Dakika

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