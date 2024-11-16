Taşova\'da Trafik Kazası: Sivil Polise Tır Çarptı

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Amasya'nın Taşova ilçesinde trafik kazasına müdahale eden sivil polis otosuna tır çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Özbekistan'a seyir halinde olan Gaffar Dündar'ın idaresindeki 47 ADA 687 plakalı tır, Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Çambükü köyü yakınlarında sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi.

Yağışlı yolda yaşanan kazaya müdahale eden Taşova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ait sivil polis otosuna, plakası henüz belirlenemeyen başka bir tır dorsesini kaydırarak çarpıp olay yerinden uzaklaştı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - AMASYA